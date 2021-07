Lukas ”gla1ve” Rossander on ensimmäinen Astraliksen CS-pelaaja, joka on ilmoittanut tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Astralis on ilmoittanut Lukas ”gla1ve” Rossanderin jatkavan Counter-Strike-joukkueessa pitkällä jatkosopimuksella. Vuodenvaihteessa päättymässä ollutta sopimusta on jatkettu kesään 2024 asti.

26-vuotias Rossander on ollut Astraliksen pelinsisäinen johtaja lokakuusta 2016 asti. Hän on johtanut joukkueen ennätykselliseen neljään major-voittoon. Astralista on kutsuttu useasti kaikkien aikojen CS-joukkueeksi ja Rossanderia historian parhaaksi johtajaksi.

Astraliksen nykykokoonpano on Rossander, Emil ”⁠Magisk⁠” Reif, Peter ”⁠dupreeh⁠” Rasmussen, Andreas "”Xyp9x⁠” Højsleth, Lucas ”Bubzkji” Andersen sekä valmentaja Danny ”zonic” Sørensen.

Pelaajista ensi vuoteen jatkavat varmasti vain Rossander ja uudempi tuttavuus Andersen, jonka sopimus päättyy heinäkuussa 2022. Reifin, Rasmussenin, Højsleth ja Sørensenin nykyiset sopimukset päättyvät vuodenvaihteessa. Pääosaa nelikosta on viety huhuissa muualle.

Viime kuukausina on huhuttu, että kaikkien aikojen CS-joukkue olisi pian historiaa. Huhut saivat huhtikuussa lisää tuulta alle, kun supertähti Nicolai ”dev1ce” Reedtz siirtyi viiden vuoden Astralis-jakson jälkeen Ninjas in Pyjamasiin.

Heinäkuun alussa HLTV uutisoi valmentajalegenda Sørensenin pohtivan muita vaihtoehtoja. Torstaina Jaxon uutisoi lähteisiinsä vedoten, että Sørensen ei jatka Astraliksessa, mutta valmentaja tai Astralis eivät ole kommentoineet väitettä.

Astraliksen uudeksi valmentajaksi on huhuttu Heroicista tuttua Nicolai ”HUNDEN” Peterseniä, joka joutui heti heinäkuun alun huhujen jälkeen jälkeen sivuun joukkueestaan juuri ennen IEM Cologne -suurturnausta.

Twitter-tunnuksen DanishCSGOLeaksin mukaan Astraliksessa pohdittaisiin muutoksia kokoonpanoon. Tilin mukaan Reif olisi siirtymässä Complexityyn ja Højsleth puolestaan FaZe Claniin. Tricked-joukkueen tarkkuuskivääripelaaja Philip ”Lucky” Ewald puolestaan olisi organisaation ostoslistalla.

Parhaillaan on menossa CS-ammattilaisten kesätauko, joka päättyy 15. elokuuta. Syyskauden ensimmäinen turnaus on 16.8.–12.9. pelattava ESL Pro League, jossa myös Astralis on mukana. HLTV:n maailmanlistalla tanskalaisjoukkue on tällä hetkellä neljäntenä.