Video levisi nopeasti: Warzone-huijari jäi kiinni rysän päältä

Huijaamisesta kiinni jäänyt pelaaja potkittiin turnauksesta, minkä lisäksi tämän Twitch-tunnus suljettiin.

Amazonin omistaman Twitchin tällä viikolla järjestämä Call of Duty: Warzone -turnaus ei mennyt aivan nappiin, kun pelaamaan kutsuttu striimaaja paljastui huijariksi.

Tshekkiläisen David ”Davskar” Adámekin huippusuoritukset kiinnittivät monen kanssapelaajan huomion, kuten viime aikoina hyvin pärjänneen Ethan ”Fifakill” Pinkin. Adámek striimasi turnauspelaamista suorana Twitch-kanavalleen.

Esports-toimittaja Jake Luckyn Twitterissä jakamaa videota, joka on otettu Adámekin Twitch-kanavalta kesken turnauksen, on katsottu yli 750 000 kertaa. Video on kerännyt satoja kommentteja, joissa ihmetellään, miten näin selvä huijari on päässyt pelaamaan turnaukseen.

Videolla Adámek eliminoi useamman vihollisen tähdättyään näitä ensin seinien läpi tai aloittaen tulituksen jopa ennakkoon. Adámekin uskotaan käyttäneen turnauksen aikana aimbottia, joka ohjaa tähtäimen automaattisesti vihollisen päähän.

Pinkin mukaan Twitch ei aluksi tehnyt mitään ilmoituksille huijaamisesta, mutta lopulta Adámek kuitenkin potkittiin ulos turnauksesta kesken pelien. Samalla hänen Twitch-tili poistettiin käytöstä. Turnaus aloitettiin tilanteen takia myös alusta.

Adámek on Instagramin-tarinassaan kiistänyt huijaamisen, mutta ei ole kommentoinut tapausta sen tarkemmin. Hänen Twitch-tilinsä on yhä suljettuna. Hän on poistanut kommentoinnin käytöstä Instagram-tilillään saamiensa tappouhkausten takia.

Twitch Rivals on Amazonin omistaman livestriimauspalvelun Twitchin oma kilpasarja, jossa pelataan eri pelejä. Turnauksia eivät tähditä kovimmat kilpapelaajat vaan suosikkistriimaajat.

Warzone on hurjista pelaajamääristä jäänyt suosituimpien kilpapelien alle. Pelissä on säännöllisesti kymmenien tuhansien dollarien turnauksia, mutta Activision Blizzard ei ole lähtenyt rakentamaan sille vakaata pohjaa kuten varsinaisen Call of Duty -pelisarjan kohdalla.