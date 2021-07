NaVi ja Gambit ovat olleet kaksi alkuvuoden parasta CS-joukkuetta kaikilla mittareilla.

Counter-Strike-ammattilaisten lähes kuukauden kestävä kesätauko alkoi maanantaina, kun IEM Cologne -turnaus päättyi sunnuntaina Natus Vinceren juhlintaan.

Turnaus vaikutti merkittävästi HLTV:n ylläpitämään maailmanlistaan, jonka kärkeen on noussut NaVi. 14 viikon jälkeen kärjestä putosi Gambit, joka on nyt toisella sijalla. Gambit hävisi turnauksen puolivälierissä altavastaaja FaZelle.

Kolmannella sijalla jatkaa IEM-finaalin hävinnyt G2 Esports, jonka taakse ovat nousseet Astralis (+6 sijaa viime viikosta), Virtus.pro (+4) ja FaZe (+11). Kärkikymmenikköön kuuluvat lisäksi Heroic (-3), BIG (-2), Ninjas in Pyjamas (-4) ja Team Vitality (-3).

Suomalaisista korkeimmalla on Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG, joka lähti kesätauolle sijalta 16. Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä FunPlus Phoenix on 20:s, vaikka joukkue on pelannut viimeksi 4. kesäkuuta. ENCE, jossa pelaa suomalaisista enää Joonas ”doto” Forss, on 24:s ja täysin suomalainen HAVU Gaming 34:s.

HLTV:n top30-lista löytyy jutun lopussa olevasta taulukosta.

Kesätauon alkamisen yhteydessä HLTV listasi tähän mennessä eniten palkintorahaa tänä vuonna voittaneet joukkueet. Kärjessä ovat NaVi ja Gambit, jotka molemmat ovat ylittäneet jo tässä kohtaa vuotta miljoonan dollarin haamurajan.

NaVi on voittanut palkintorahaa 1 318 500 dollaria ja Gambit 1 055 500. Kaukana perässä tulevat Astralis (384 250 $), Virtus.pro (378 000 $) ja G2 (376 000 $). Yli sadantuhannen tienesteihin on yltänyt 19 joukkuetta.

Miljoonan dollarin haamurajaa ei ylittänyt viime vuonna yksikään joukkue, mutta 2019 siihen ylsivät Astralis ja Team Liquid. Ensimmäisen kerran rajapyykki saavutettiin CS:sä vuonna 2016, kun SK/Luminosity pisti ennätyksen uusiksi 1,8 miljoonalla dollarilla.

CS-ammattilaisten kesätauko pidetään 19.7.–15.8. Ensimmäinen tauon jälkeinen huipputurnaus on ESL Pro League, jonka 14. kausi alkaa 16.8.