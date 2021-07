Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on monien silmissä jo kiistatta vuoden 2021 paras CS-pelaaja.

23-vuotias Counter-Striken supertähti ja tällä hetkellä maailman parhaana pelaajana pidetty Aleksandr ”s1mple” Kostyliev pelasi IEM Colognessa elämänsä parhaan turnauksen.

Sekä ESL:n että HLTV:n valitsemat parhaan pelaajan -tunnustukset menivät Kostylieville, joka oli turnauksessa täysin ylivoimainen. 14 kartan jälkeen ukrainalaispelaajan rating oli uskomaton 1,51.

Kostylievin tappojen ja kuolemien erotus oli +151, impact-rating 1,70, hän teki vahinkoa 93,1 pistettä per kierros ja sai 0,96 tappoa kierrosta kohden. HLTV:n MVP-palkinto oli jo pelaajan neljäs tänä vuonna.

NaVi-joukkueen tähtinimi kirjasi itselleen myös uuden ennätyksen, kun hän otti turnauksen aikana neljä ässää eli eliminoi yksin koko vastustajajoukkueen. Aiempi ennätys oli kolme yhden huipputurnauksen aikana.

Kostylievin kaikki neljä ässää:

Ja muita parhaita paloja:

Kostyliev on nuoresta iästä huolimatta valittu jo kerran maailman parhaaksi pelaajaksi (2018) sekä ollut toinen vuosina 2019 ja 2020. Kaiken kaikkiaan hän on päässyt HLTV:n vuosittain julkaisemalla vuoden 20 parasta pelaajaa -listalle jo viidesti.

Ukrainalaistähden uskotaan voittavan parhaan pelaajan palkinnon taas tänä vuonna, sillä hän lähti juuri alkaneelle kesätauolle selvästi parhain tilastoin. 126 pelatun kartan jälkeen rating on 1,35, tappoja on 949 enemmän kuin kuolemia, hänellä on neljä MVP-palkintoa ja NaVi on ollut koko vuoden top5-joukkue.