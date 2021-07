Shanghai Dragons on ollut jo hetken aikaa Overwatch Leaguen kuumin nimi, mutta aina joukkueen tilanne ei ole ollut näin hyvä.

42 peräkkäistä häviötä. Se tulee monelle mieleen ensimmäisenä, kun puhutaan Overwatch Leaguessa kilpailevasta Shanghai Dragons -joukkueesta.

Joukkue hävisi ensimmäisellä kaudella vuonna 2018 kaikki 40 ottelua. Joukkueen historian ensimmäinen voitto tuli vasta kakkoskauden kolmannesta ottelusta 23.2.2019. Peräti 42 ottelun ja 408 päivän voitoton ajanjakso on esportsin pisin. Jopa urheilusarjat huomioiden se on yksi pisimmistä.

Tappioputken päätyttyä Dragons on noussut kuin feeniks-lintu tuhkasta. Kakkoskaudella joukkue voitti peräti yhden liigavaiheen, mutta jäi pudotuspeleissä sijalle 9.–10. Viime vuonna joukkue sijoittui jo kolmanneksi.

Tänä vuonna Dragons on ollut liigan kiistaton ykkösjoukkue. Toukokuun turnauksessa tyytyminen oli toiseen sijaan, mutta kesä- ja heinäkuussa Dragons juhli voittoa. Joukkue johtaa tällä hetkellä koko liigaa.

Tällä kaudella Dragons on pelannut 22 ottelua, joista se on voittanut 17. Joukkueen voittoputki on tällä hetkellä 11 ottelua. Tappiot ovat tulleet Chengdu Huntersille, Hangzhou Sparkille ja Dallas Fuelille, joka on voittanut Dragonsin peräti kolmesti.

Dragons-fanit ovat seisoneet joukkueen takana ensimmäisestä päivästä asti, vaikka aluksi olikin vaikeaa.

Ensimmäisen kauden kokoonpanosta ei ole jäljellä enää yhtään pelaajaa. Vielä viime vuonna Lu ”Diya” Weida oli mukana alkuperäisistä pelaajista. Nykypelaajista pisimpään on pelannut Min-chul ”IZaYaKI” Kim, joka liittyi kokoonpanoon kesällä 2019 kesken kakkoskauden.

Kiinalaisjoukkueella on nimestä ja kotipaikasta huolimatta nykyisin vain yksi kiinalaispelaaja, Chengzhi ”Molly” He. Loput pelaajista ovat korealaisia. Liigan alkaessa yli puolet kokoonpanosta oli kiinalaisia.

Overwatch League jatkuu kuun lopussa Countdown Cupin karsinnoilla. Turnaus pelataan 15.-22. elokuuta, minkä jälkeen alkaa pudotuspelit kahdeksan joukkueen välillä.

Dragons on tällä hetkellä kuumin mestarisuosikki, mutta mitä tahansa voi vielä tapahtua. Hallitseva mestari on San Francisco Shock, joka on voittanut kaksi edelliskautta.