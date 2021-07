Joseph ”Mang0” Marquez voitti kaikkien aikojen Smash-turnauksen uskomattoman suorituksen jälkeen.

Joseph ”Mang0” Marquez, 29, on Melee-legenda. Tuore mestaruus oli yksi uran komeimmista.

Super Smash Bros. Meleen tähtinimi Joseph ”Mang0” Marquez nappasi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä yhden uransa komeimmista voitoista.

Marquez kohtasi Smash Summit 11 -turnauksen trillerifinaalissa korona-ajan kärkinimen Zain ”Zain” Naghmin. Marquez tarvitsi finaalissa kaksi paras viidestä -sarjavoittoa, koska hän nousi sinne alemman kaavion kautta, mutta Naghmille olisi riittänyt yksi.

29-vuotias konkaripelaaja oli ensimmäisessä sarjassa tappiolla 0–2, mutta varmisti jatkosarjan voittamalla kolme tarvittavaa peliä puukko kurkulla. Naghmi johti ratkaisevaa ottelusarjaa 2–1, mutta Marquez kesti jälleen paineet ja vei voiton 3–2.

Tähän tasainen finaali ratkesi – Naghmi ei ollut uskoa silmiään:

Finaalia on hehkutettu Twitterissä ja Redditissä jopa kaikkien aikojen Smash-otteluksi. Koko finaali on katsottavissa alla olevien kommenttien jälkeen.

– 20 vuotta! Tämä oli yksi kaikkien aikojen otteluista, eräs fani kommentoi viitaten pelin pitkään historiaan.

– Tämä oli se finaali, jonka me tarvitsimme 1,5 vuoden odottamisen jälkeen, toinen viittasi koronan pakottamaan nettipelaamiseen.

– Paras finaali ikinä! Onneksi näin tämän livenä.

– Tämän takia Mang0a kutsutaan kaikkien aikojen parhaaksi! Uskomaton suoritus häneltä.

Marquezin tie finaaliin oli kaikkea muuta kuin helppo. Hän hävisi voittajien kaaviossa Justin ”Plup” McGrathille, mutta häviäjien kaaviossa peli kulki paremmin selkä seinää vasten. Marquez pudotti matkalla finaaliin Kurtis ”moky” Prattin, Edgard ”n0ne” L. Shelebyn, Juan "Hungrybox” Debiedman ja sai revanssin McGrathista.

Summit 11 -voitosta Marquez tienasi peräti 46 701 dollaria, mikä on hänen uransa ylivoimaisesti suurin voittosumma. Esports Earningsin mukaan Cloud9:ää edustava Marquez oli voittanut ennen viikonloppua noin 206 000 dollaria urallaan.

Kaliforniassa, Yhdysvalloissa järjestetty turnaus oli Smash-historian suurin palkintorahassa mitattuna. Ensimmäistä kertaa jaossa oli yli 100 000 dollaria, sillä kokonaispotti oli 155 670 dollaria.

Super Smash Bros. Melee on Nintendon vuonna 2001 julkaisema tappelupeli Nintendo GameCube -konsolille. Se on yksi kaikkien aikojen tappelupeleistä erityisesti kilpapelaamisen osalta.

Smash -sarja on saanut jatkoa vuosina 2008 (Brawl, Wii-konsoli), 2014 (Nintendo 3DS & Wii U) ja 2018 (UItimate, Nintendo Switch). Melee on pitänyt pintansa, vaikka myös Ultimate on nykyisin suosittu kilpapeli.