Counter-Striken kaikkien aikojen joukkueen Astraliksen tulevaisuus on vielä täysi mysteeri.

Astraliksen pelinsisäinen johtaja Lukas ”gla1ve” Rossander on kommentoinut joukkueensa tulevaisuutta IEM Colognen mediapäivän aikana.

– Emme tiedä mitä odottaa. Se on vielä ratkaisematta, että ketkä ovat Astraliksen seuraavassa joukkueessa, Rossander kommentoi HLTV:n mukaan.

Counter-Striken kaikkien aikojen joukkueen avainpelaajien sopimukset tanskalaisen Astralis-organisaation kanssa päättyvät 31.12.2021. Huhujen mukaan useilla pelaajista on tulehtuneet välit organisaation vetäjien kanssa, minkä takia siirrosta muualle on spekuloitu jo pidemmän aikaa.

Rossanderin lisäksi Astralista edustavat Andreas ”Xyp9x” Højsleth, Peter ”dupreeh” Rasmussen, Emil ”Magisk” Reif ja Lucas ”Bubzkji” Andersen. Kaikkien paitsi Andersenin sopimus on katkolla.

Nykysopimusten mukaan vapautuvat pelaajat saavat tällä hetkellä neuvotella muiden organisaatioiden kanssa. Tanska on yksi CS:n kärkimaista, joten Andersenin korvaaminen toisella pelaajalla ei ole mahdoton ajatus, jos muu nelikko jatkaa yhdessä ensi vuoteen.

Astraliksen nykyinen valmentaja Danny "zonic⁠” Sørensen on myös mahdollisesti tekemässä lähtöä samalla ovenavauksella. HLTV:n tietojen mukaan Astralis on tätä ajatellen iskenyt silmänsä Heroic-valmentaja Nicolai ”HUNDEN” Peterseniin, joka joutui huhujen jälkeen sivuun joukkueestaan.

Astralis on kaikkien aikojen CS-joukkue neljällä major-mestaruudella, joista kolme on tullut peräkkäin. Korona-aikana joukkue on voittanut muutamia mestaruuksia, mutta ei ole dominoinut pelikenttiä kuten sitä edeltävinä vuosina. Joukkue on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistalla kymmenentenä.

Huhtikuussa Astralis koki kovan kolauksen, kun supertähti Nicolai ”dev1ce” Reedtz siirtyi kilpailevaan Ninjas in Pyjamas -joukkueeseen viiden vuoden edustusjakson jälkeen.

Astralis kohtaa IEM Cologne -turnauksen pudotuspelien avauskierroksella Virtus.pro-joukkueen tänään perjantaina kello 17. Telia näyttää ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä.