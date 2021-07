Aleksi ”allu” Jalli on valmis palaamaan pelikentille parin kuukauden tauon jälkeen.

Suomen tunnetuin Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”allu” Jalli on ilmoittanut etsivänsä taas joukkuetta.

– Vapaalla oleminen aiemmin tänä vuonna on tehnyt hyvää, mutta nyt on aika palata töihin. Jos on tarvetta kokeneelle ja motivoituneelle pelaajalle, niin ottakaa yhteyttä, Jalli kirjoitti Twitterissä.

29-vuotiaalla Jallilla on yhä voimassa oleva sopimus suomalaisen ENCEn kanssa. Hän on myös yksi ENCEn osakkaista.

Jalli jäi 12. toukokuuta sivuun ENCEstä kolmen vuoden yhtäjaksoisen edustusvuoden jälkeen. Reilu kuukausi myöhemmin ENCE vahvisti ettei Jalli palaa tauoltaan enää kokoonpanoon.

ENCE palkkasi Jallin tilalle puolalaisen Olek ”hades” Miskiewiczin, joka on nostanut joukkueen uudelle tasolle. Miskiewicz on Jallin tavoin tarkkuuskivääripelaaja.

Kahdesti major-hopeaa urallaan voittanut Jalli kertoi syksyllä 2020 IS:lle halustaan pelata vielä joskus kansainvälisessä joukkueessa. Hän on ENCEn lisäksi pelannut urallaan esimerkiksi Ninjas in Pyjamasissa ja FaZe Clanissa.

– Vähän on jäänyt hampaankoloon, kun on kokemusta ulkomaisista joukkueista, mutta siltä ajalta, jolloin en ollut niin skarppi tyyppi työnteon osalta. Haluaisin vielä käydä kokeilemassa sellaista jossain vaiheessa.

