Charlie suivaantui huijausväitteistä – vakuutti katsojat nerokkaalla ratkaisulla

26-vuotiaalla pelaajalla on peräti viisi web-kameraa todistamassa, että hän on vain taitava Warzone-pelissä eikä huijari.

Charlie ”MuTeX” Saouma on tehnyt kaikkensa tyrmätäkseen huijausväitteet. Kuvakaappaus Twitch-lähetyksestä.

Call of Duty: Warzone -pelin tähtiin kuuluva Charlie ”MuTeX” Saouma on striimannut viime aikoina normaalista poikkeavalla tavalla, koska hänen on väitetty huijaavan, kirjoittavat muun muassa Kotaku ja Eurogamer.

Pelaaja on kiistänyt huijausväitteet. Hän on ottanut kovat keinot käyttöön todistaakseen olevansa todellisuudessa vain lahjakas pelaaja.

Saouma on viimeisen viikon ajan striimannut pelaamistaan Twitchiin viiden web-kameran yhdistelmällä. Kamerat kuvaavat näyttöä, pelaajan käsiä, kasvoja, työpöytää ja huonetta.

Tältä näyttää, kun Saouma pelaa viiden kameran kuvaamana:

Huijausväitteet alkoivat BadBoy Beam -nimisen tubettajan julkaisemasta videosta. Siinä tubettaja väittää Saouman käyttävän Cronus-laitetta ja sovellusta, jonka avulla voi muokata peliohjaimen komentoja. Saouma käyttää pelatessaan PlayStation 5 -ohjainta.

Saouma on myöntänyt Twitterissä hänellä olevan kyseinen ohjelma tietokoneellaan. Se on kuitenkin jäänyt vuosien takaa, kun hän vielä kilpaili CoDissa. Pelaaja kiistää käyttäneensä sitä vuosiin.

Pelaaja on väitteiden jälkeen poistanut ohjelmiston tietokoneeltaan. Hän teki sen suorassa Twitch-lähetyksessä, jonka aikana katsojat kiinnittävät huomiota ohjelmiston asennuspäivään. Tietokone ilmoitti asennuspäiväksi 15.3.2021.

Saouman mukaan tietokoneen ilmoittama päivä on väärin, koska ohjelmisto on päivittynyt automaattisesti taustalla. Saouman kommenttia tukee useat Google-hakutulokset koskien aihetta yleisesti.

Saouman striimaa lähes päivittäin Warzone-peliä kymmenille tuhansille katsojille.

Huijausväitteiden takia Saouman Twitch-lähetyksen katsojaluvut ovat nousseet, kun ihmiset ovat seuranneet pelaamista voidakseen muodostaa oman mielipiteen tilanteesta. Pelaaja on saanut kohun takia kymmeniä tuhansia uusia seuraajia.

26-vuotias Saouma on yksi Warzonen tunnetuimmista nimistä, joten huijausväitteet voivat vahingoittaa merkittävästi uraa. Pelaajalla on Twitchissä 660 000 seuraajaa, YouTubessa 142 000, Twitterissä 64 000, Instagramissa 24 000 ja TikTokissa 158 000.

Ennen Warzonea pelaaja oli kilpaillut pelisarjassa muutaman vuoden keskinkertaisella menestyksellä. Hän on voittanut vuosina 2020 ja 2021 palkintorahaa Warzone-turnauksista yhteensä noin 80 000 dollaria.