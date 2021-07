Viisi minuuttia kovaa tykitystä: Maailman parhaat CS-pelaajat näyttävät parastaan

Katso videolta, miten Counter-Striken supertähdet ovat näyttäneet parastaan ensimmäisessä lähiverkossa pelattavassa turnauksessa lähes 500 päivään!

CS on palannut laniin! Nikola ”NiKo” Kovač (keskellä) on pelannut loistavan turnauksen tähän mennessä.

Saksassa pelataan parhaillaan Counter-Striken ensimmäistä lähiverkkoturnausta sitten kevään 2020.

IEM Cologne -turnaukseen suuntasi 24 joukkuetta, joista on jäljellä enää kuusi. Pudotuspelit pelataan viikonloppuna, jonka päätteeksi alkaa ammattilaisten kuukauden kestävä kesätauko.

Turnauksen aikana on nähty tähän mennessä useita uskomattomia tilanteita, jotka on ESL on koonnut reilut viisi minuuttia kestävälle videolle.

Uskomattomiin suorituksiin ovat turnauksen aikana yltäneet esimerkiksi supertähdet Aleksandr ”s1mple” Kostyliev, Mathieu ”ZywOo” Herbaut, Robin ”ropz” Kool, Nicolai ”dev1ce” Reedtz ja Nikola ”NiKo” Kovač. Mahtuu mukaan myös useita nousevia nimiä, kuten Ninjas in Pyjamasin Linus ”LNZ” Holtäng.