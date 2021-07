Kello käy: CS-major saatetaan siirtää pois Ruotsista

Ruotsissa oli tarkoitus järjestää elo-marraskuun aikana kaksi merkittävää esports-tapahtumaa. Toinen niistä siirrettiin jo muualle, mutta myös jälkimmäisen osalta kello tikittää kovaa vauhtia.

Counter-Striken suuri major-arvoturnaus on tarkoitus pelata 23.10.–7.11. Tukholmassa, mutta kisamaa saattaa vielä vaihtua, kertoo turnauksen järjestävän PGL:n toimitusjohtaja Silviu Stroie Expressenille.

PGL ei ole saanut Ruotsin valtiolta vaadittavaa poikkeuslupaa turnauksen järjestämiseen, mitä vaaditaan esimerkiksi viisumihakemuksia ajatellen.

Stroien mukaan kello tikittää kovaa vauhtia järjestelyitä ajatellen, mutta neuvottelut eivät edisty.

– Saatamme minä päivänä tahansa päättää siirtää turnauksen pois Ruotsista, Stroie kertoo Expressenille.

Stroie ei paljastanut mihin maahan majorit mahdollisesti siirrettäisiin. PGL on romanialainen esports-yritys, joka on järjestänyt majorin kerran aiemmin Puolassa kesällä 2017.

Ruotsi on vaarassa menettää jo toisen merkittävän kilpatapahtuman lyhyen ajan sisään. Ruotsissa kilpapelaamista ei pidetä urheiluna, joten järjestämiseen vaaditaan korona-aikana poikkeuslupa.

Valve, joka on sekä CS:n että Dota 2:n julkaisija, siirsi jo The International -turnauksensa pois maasta. Kyseessä on Dotan MM-turnaus, jonka 40 miljoonan dollarin palkintopotti on esports-historian kaikkien aikojen suurin.

PGL vastaa tällä hetkellä sekä Dotan että CS:n ykkösturnauksen järjestämisestä. Yhtiö löysi Dota-turnaukselle paikan Romaniasta, mutta samalla kisat siirtyivät elokuulta lokakuulle.

CS-majorit on pelattu edellisen kerran Berliinissä syksyllä 2019. Koronan takia turnaus on peruttu tai siirretty jo kahdesti. Tulevassa kahden miljoonan dollarin major-turnauksessa kilpailee maailman 24 parasta CS-joukkuetta.

Ruotsi on yksi esportsin tunnetuimmista maista, mutta viime viikkojen uutisotsikot ovat syöneet mainetta. Maasta on tullut lukuisia menestyneitä joukkueita ja pelaajia, joiden lisäksi ruotsalainen DreamHack on yksi alan tunnetuimmista yrityksistä.

CS:n major-mestaruuksista Ruotsissa on pelattu kahdesti: DreamHack järjesti arvoturnauksen lan-tapahtumansa yhteydessä loppuvuodesta 2013 ja 2014.