Kilpapelaaja André Lemes, 27, on kuollut koronaan

27-vuotias pelaaja hävisi taistelun koronavirusta vastaan kuukauden jälkeen.

Brasilialainen Valorant-pelaaja André “dek” Lemes on kuollut koronaan. Suru-uutisen on vahvistanut Inflames Gaming, jonka kapteeni 27-vuotias pelaaja oli.

Lemesin kuolema on noteerattu laajalti Brasilian Valorant-pelaajien keskuudessa, vaikka hän ei ollut alueen menestyneimpiä pelaajia. Pelaajan kuolemasta ovat uutisoineet useat brasilialaismediat.

Lemes kuoli koronaan lähes kuukauden kestäneen taistelun jälkeen, kertoo pelaajan Bruna-vaimo Ilta-Sanomille. Pari ehti olla yhdessä 10 vuotta. Vaimon lisäksi Lemesiä jää kaipaamaan parin 7-vuotias tytär.

Brunan mukaan Lemes sairastui koronaan kesäkuun alkupuolella. Hän hoiti miestään kotona yhdeksän päivää ennen kuin tämä joutui sairaalahoitoon. Pelaaja siirrettiin sairaalasta toiseen useita kertoja lähes kuukauden kestäneen hoitojakson aikana.

Vaimon mukaan lääkärit joutuivat intuboimaan Lemesin muutaman päivän sairaalahoidon jälkeen, koska tämän keuhkot olivat vaurioituneet. Intuboinnin jälkeen pelaajan tila tasautui, mutta pian hänelle iski keuhkokuume ja todettiin verenmyrkytys. Reilu viikkoa myöhemmin Lemes menehtyi sairaalassa.

Lemesillä ei ollut ennestään mitään sairauksia, jotka olisivat vaikuttaneet tilanteeseen, Bruna kertoo. Brunan mukaan he olivat aina tarkkoja maskien ja käsidesin käytöstä, joten Lemesin tartunnan alkuperä on hänelle mysteeri.

– André oli ystävällinen ja leikkisä mies, joka aina kunnioitti muita. Hän oli mahtava kumppani ja isä, joka haaveili lapsesta saakka saavuttavansa jotain pelaamisen parissa. Kaipaan häntä niin kovasti, Bruna kertoo IS:lle.

Bruna kertoo hänen ja tyttärensä säästynen tartunnalta. Hänellä tai Lemesillä ei ollut vielä koronarokotetta. Bruna kertoo aikovansa ottaa rokotteen heti kun on mahdollista.

Brasilian koronatilanne on yksi maailman pahimmista ellei jopa huonoin. Maassa on todettu 19 miljoonaa tartuntaa ja yli 533 000 kuolemaa. Viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on todettu päivittäin keskimäärin 45 000 ja kuolemia 1200.