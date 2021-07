11 tunnin pelipäivä kannatti – Topias Taavitsainen ja OG puolustavat MM-kultaa lokakuussa

Topias ”Topson” Taavitsaisen joukkue nousi vaikeuksien kautta Dota 2:n MM-kisoihin, jotka pelataan lokakuussa Romaniassa.

Dota 2:n hallitseva maailmanmestarijoukkue OG, johon kuuluu Topias ”Topson” Taavitsainen, nähdään kun nähdäänkin lokakuun MM-kisoissa.

OG lunasti viimeisen tarjolla olleen MM-kisapaikan Länsi-Euroopan-karsinnoista, joissa joukkue joutui paiskimaan töitä toden teolla. Pelkästään sunnuntaina joukkue pelasi Dotaa lähes 11 tuntia.

Kahdessa ensimmäisessä karsintaottelussa OG kaatoi Viking.gg:n ja Team Nigman 2–1, mutta sitten tuli tappio Tundralle 0–2. Alemmasta kaaviosta OG nousi kuitenkin finaaliin kaataen toistamiseen Team Nigman 2–1

Karsinnan paras viidestä -finaaliottelussa OG oli aluksi vaikeuksissa, kun Tundra johti 2–1 ja oli voiton päässä kisoista. OG kuitenkin kesti vaikean tilanteen ja nousi lopulta 3–2-voittoon.

MM-kisAT eli The International -turnaus järjestetään Bukarestissä, Romaniassa, 7.–17. lokakuuta. Turnauksessa on jaossa esports-historian suurin palkintopotti, joka on 40 miljoonaa dollaria (33,6 miljoonaa euroa).

Maailmanmestaruudesta pelaa 18 joukkuetta. Taavitsaisen lisäksi kisoihin osallistuu suomalaispelaajista Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen, joka edustaa Team Secret -joukkuetta.

OG on hallitseva mestari voitettuaan kisat vuosina 2018 ja 2019. Viime vuonna kisoja ei järjestetty koronan takia. OG:n kultajoukkueen pelaajista jäljellä on Taavitsaisen lisäksi vielä tanskalainen Johan ”n0tail” Sundstein ja ranskalainen Sébastien ”Ceb” Debs.

Joukkueeseen kuuluvat lisäksi nykyisin pakistanilainen Syed Sumail "SumaiL" Hassan ja pohjoismakedonialainen Martin "Saksa" Sazdov. He ovat korvanneet tammikuussa 2020 uransa lopettaneen Jesse ”JerAx” Vainikan, ja kesäkuussa 2021 hanskat tiskiin lyöneen Anathan ”ana” Phamin.

Taavitsainen kertoi hiljattain, että tulevat MM-kisat saattavat olla hänen viimeisensä. Hän jättäytyy kisojen jälkeen vähintäänkin pidemmälle tauolle.

– On vähän sellainen olo, että tästä voi tulla minulle viimeinen TI, vaikka en kyllä mitään varmaksi voi sanoa. Pidän joka tapauksessa turnauksen jälkeen pitkän tauon ja keskityn perheeseeni. Siinä voi samalla miettiä jatkanko pelaajana vai teenkö muuta.

– Ennen oli vain ura, nyt on perhe ja ura. Nykyisin on tietysti vaikeampaa keskittyä uraan ja olen kyllä miettinyt pitäväni taukoa, että voisin varata perheelleni enemmän aikaa. Tähän mennessä toisaalta perhe-elämä on vielä sujunut yhtä aikaa peliuran kanssa ilman suurempia ongelmia.

