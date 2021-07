Maailman paras CS-pelaaja veti veret seisauttavan näytöksen – ”Miten hänet pysäytetään?”

NaVin 23-vuotias Aleksandr ”s1mple” Kostyliev oli ilmiliekeissä ottelussa Renegadesia vastaan.

Sille on syynsä, miksi Aleksandr ”s1mple” Kostylieviä on pidetty jo hetken aikaa yhtenä Counter-Striken parhaimmista pelaajista. Monien mielestä 23-vuotias ukrainalainen on ollut jo pidemmän aikaa maailman paras.

Kostyliev todisti torstaina jälleen uskomattoman lahjakkuutensa, kun NaVi voitti IEM Cologne -turnauksen avausottelussaan Renegadesin 2–1. Kostyliev oli ottelun tähti 76 tapolla, 35 kuolemalla ja 1,68-ratingilla.

Ottelun toisessa kartassa 23-vuotias ukrainalaistähti eliminoi yksin koko australialaisjoukkueen noin 22 sekunnissa. Viisi nopeaa tappoa, joista yksi oven läpi vastustajaa näkemättä, AWP-tarkkuuskiväärillä kartan keskiosassa, on kerännyt kymmeniä tuhansia katsojakertoja.

Suoritus on kerännyt Twitterissä, Redditissä ja YouTubessa satoja kommentteja. Kostylievin häikäisevä suoritus on saanut erityisesti sen takia ylistystä, että IEM Cologone on ensimmäinen lähiverkossa pelattava suurturnaus lähes 500 päivään.

– Miten v*****a hänet pysäytetään?

– Tuo tapa miten hän jahtasi heitä, lmao.

– 6 laukausta, jotka kaikki osuivat ja puolet niistä oli vielä päähän...

– Miten NaVi ei ole maailman paras joukkue hänen kanssaan?

– Heidän [tuomarien] pitää tutkia hänen tietokone ja peli, vitsaili eräs kommentoija.

Kostyliev ei ole hehkutuksesta ja taidoistaan huolimatta vallannut HLTV:n parhaat pelaajat -listan kärkipaikkaa vielä urallaan. Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut toinen, kun edelle on yltänyt ranskalainen Vitality-pelaaja Mathieu ”ZywOo” Herbaut. Tänä vuonna Kostyliev on ollut toistaiseksi parempi kaksikosta tilastojen valossa.