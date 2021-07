Siege-pelin ammattilaisen mukaan hän ei ole saanut tarkempaa tietoa pelikiellostaan, jota hän pitää aiheettomana.

Saksalainen Rainbow Six: Siege -pelin ammattilainen Firat "Levolution" Hisan on saanut vuoden kilpailukiellon pelijulkaisija Ubisoftilta.

Hisan määrättiin kilpailukieltoon, koska eräs hänen omistamansa pelitunnus on saanut pelikiellon. Siegen kilpasääntöjen mukaan yhden tunnuksen pelikielto vaikuttaa koko pelaajan tilanteeseen.

Pelaaja sanoo Twitterissä pelikiellon olevan aiheeton. Hän uskoo saaneensa sen huijauksenestojärjestelmän dataan perustuvien automaattitarkistusten perusteella.

22-vuotiaan Hisanin mukaan hänen toisella tunnuksellaan, jota hän käyttää pelatessaan katsojiensa kanssa, on normaalia kovemmat tilastot. Esimerkiksi pelaajan tapoista 80 prosenttia on tullut pääosumilla, mikä on poikkeuksellisen paljon.

Penta-joukkueeseen kuuluva Hisan kiistää huijanneensa. Kilpailukielto estää pelaamisen kaikissa virallisissa sarjoissa 28.6.2022 asti. Penta on penkittänyt pelaajan toistaiseksi.

Hisan kertoo Twitterissä saaneensa tietää toisen tunnuksensa pelikiellosta jo huhtikuun lopulla. Hän ilmoitti asiasta välittömästi GSA-liigalle, jossa Penta ensisijaisesti kilpailee.

25. toukokuuta pelaajalle kerrottiin, ettei pelikieltoa poisteta tutkinnan ajaksi. Julkaisija kuitenkin tutki asian uudestaan. Reilun viikon päästä Ubisoftilta vahvistettiin pelikiellon pysyvän voimassa.

Hisanilla on useita pelitunnuksia, joista kaikki paitsi yksi on saanut puhtaat paperit. Yksi hyväksynnän saaneista tunnuksista on hänen kilpailutunnuksensa, joten tilanne ei vaikuta aiempiin tuloksiin. Jos kilpailutunnus olisi määrätty pelikieltoon, Hisanin tulokset olisi mitätöity, ja voitot olisivat kääntyneet tappioiksi.

Lue lisää: Janne Mikkonen joutui peli­yhtiön mustalle listalle – sitten tuli anteeksi­pyyntö, mutta mikään ei muuttunut

Saksalaispelaajan mukaan hänelle ei ole annettu tarkempaa syytä pelikiellolle. BattleEye-järjestelmän antamista pelikielloista ei voi valittaa.

– BattleEye on ihmisten ohjelmoima, joten se ei ole täydellinen. Näitä virheitä ei kuitenkaan haluta myötää, mikä on isoin ongelma koko asiassa. Olen tällä hetkellä Ubisoftin ylpeydenaiheen uhri, pelaaja purnasi Twitterissä.

Pelaajan mukaan hän ja Penta yrittävät päästä neuvottelemaan kilpailu- ja pelikiellosta Ubisoftin kanssa.

Huijarit ovat olleet jo pidemmän aikaa merkittävä ongelma Siegessä. Ammattilaiset ja sisällöntuottajat ovat jo pidemmän aikaa vaatineet kovempia otteita Ubisoftilta tilanteen ratkaisemiseksi.