Ruotsi sanoi ei: Maailman rahakkain peliturnaus siirtyy Romaniaan

Esportsin kaikkien aikojen rahakkain turnaus järjestetään Ruotsin sijaan Romaniassa. Samalla turnauksen ajankohta on siirtynyt elokuusta lokakuulle.

OG-joukkueen kapteeni Johan "N0tail" Sundstein kantamassa mestaruuskilpeä elokuussa 2019. OG on hallitseva ja ainoa kaksinkertainen mestari voitettuaan TI:n vuosina 2018 ja 2019.

Peliyhtiö Valve on vahvistanut Dota 2:n MM-turnauksen, The Internationalin, uuden kisamaan ja ajankohdan.

40 miljoonan dollarin (33,8 miljoonan euron) joukkorahoitettu turnaus pelataan 7.–17. lokakuuta Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Tapahtuma huipentuu Arena Nationala -jalkapallostadionille, jonka yleisökapasiteetti on 55 600.

Turnaus oli alun perin tarkoitus järjestää 1.–15. elokuuta Tukholmassa, Ruotsissa. Kisamaa kuitenkin vaihtui, koska turnaus ei saanut koronan takia vaadittavaa lupaa järjestämiseen Ruotsin viranomaisilta.

– Johtuen Ruotsin tämän hetkisestä poliittisesta tilanteesta olemme alkaneet etsiä muita vaihtoehtoja Euroopasta turnauksen järjestämiseksi, mikäli Ruotsin hallitus ei kykene antamaan tilaa The Internationalin järjestämiseksi suunnitelmien mukaan, tiedotteessa kommentoitiin tilannetta kesäkuussa.

Romaniassa on pelattu huipputason Dotaa edellisen kerran keväällä 2018, jolloin PGL järjesti Valven sponsoroiman The Bucharest Majorin.

Tulevaan MM-turnaukseen osallistuu 18 joukkuetta. Suomalaispelaajista vain Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen tähdittämä Team Secret on varmistanut toistaiseksi kisapaikan.

Pelaamatta on vielä Länsi-Euroopan-karsinta, jossa yhdestä ainoasta jatkopaikasta taistelevat esimerkiksi Topias ”Topson” Taavitsainen (OG), Samu "MTD" Hautala (Ghost Frogs) ja Petu "Peksu" Vaatainen (Chicken Fighters).

The International on ollut jo vuosia esportsin suurin turnaus palkintorahoissa mitattuna. Joukkorahoitettu palkintopotti on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi.

Turnaus on pelattu edellisen kerran vuonna 2019, jolloin potti oli 34,3 miljoonaa dollaria. Tuleva turnaus on järjestyksessään kymmenes, koska viime vuonna kisat jätettiin järjestämättä koronan takia.

Taavitsaisen OG on hallitseva mestari voitettuaan kisat vuosina 2018 ja 2019. OG on myös ainoa kaksinkertainen mestari. Urpalainen juhli voittoa vuonna 2017 osana Team Liquidia.