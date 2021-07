OG myi NFT-teoksia eli digitaalista omaisuutta, joiden suosio on tänä vuonna räjähtänyt käsiin.

Esportsin kärkinimiin lukeutuva OG-organisaatio teki virtuaalisilla NFT-tuotteillaan muhkean tilin.

OG kertoo Twitterissä myyneensä kesäkuun lopulla 149 dollarin hintaisia mysteeripaketteja yhteensä 3336 kappaletta. Kassaan kilahti hujauksessa 497 064 dollaria, sillä NFT:t menivät kaupaksi kymmenessä sekunnissa.

NFT (non-fungible token, ei-vaihdettavissa oleva rahake) on eräänlainen digitaalinen aitoustodistus ostoksen ainutkertaisuudesta. Videoteosten aitous todistetaan monimutkaisen tietokoneverkoston muodostamalla lohkoketjulla, joka toimii myös digitaalisena allekirjoituksena omistuksesta.

Erilaisten NFT-tuotteiden suosio on räjähtänyt tänä vuonna. Kalleimmista NFT-teoksista on maksettu miljoonia. NFT:t jakavat mielipiteitä, sillä monien mielestä virtuaaliteoksen omistaminen on monella tapaa hölmöä, koska niitä voi kopioida helposti. Kopioilla ei ole kuitenkaan samaa NFT-tunnistetta kuin alkuperäisellä.

Mysteeripaketin ostajat saivat sattumanvaraisesti yhden seitsemästä erilaisesta virtuaalisesta videotaideteoksesta. Harvinaisinta teosta (Osmosis, Astronaut Edition) oli tarjolla vain kaksi ja yleisintä (Fragment) peräti 1865. Avaamisprosentit olivat 0,05–55,95.

Lisäksi OG huutokauppasi kolme erillistä avaruuteen sijoittuvaa The Arrival -taideteosta. Myynnissä oli autiomaa-, metsä- ja kuu-versiot, joista maksettiin 3665, 3644 ja 3299 dollaria.

Kuvassa vasemmalla Osmosis (Astronaut Edition) -teos, jonka sai vain kaksi onnekasta mysteeripaketin avaajaa. Yli puolet ostajista joutui tyytymään Fragment-teokseen.

OG on aiemmin myynyt NFT-teoksia, jotka perustuivat organisaation Dota 2 -MM-kultasormuksiin. Myös ne myytiin loppuun välittömästi, vaikka hinta oli 199 dollaria kappaleelta.

Esports-seuraajien keskuudessa virtuaalisten esineiden omistaminen on monelle pelaajalle hyvin tuttua eri peleistä peleistä. Hiljattain kaksi CS-skiniä eli asetta myytiin 780 000 dollarilla.