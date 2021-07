Akatemiat muuttavat CS:ää –näin huipulle etsitään uutta verta

Counter-Striken huippujoukkueista muun muassa Ninjas in Pyjamas ja NaVi ovat todenneet akatemian toimivaksi.

Erik "ztr" Gustafsson (vasemmalla) pääsi pelaamaan hetkeksi Ninjas in Pyjamasin pääjoukkueeseen, johon kuuluu muun muassa Fredrik "REZ" Sterner.

Erilaiset akatemiajoukkueet ja toiminnot ovat alkaneet yleistyä Counter-Strikessa.

Esimerkiksi HLTV:n maailmanlistan top10-nimistä Ninjas in Pyjamasilla, Astraliksella, NaVilla, Virtus.prolla, mousesportsilla ja BIGillä on omat akatemiajoukkueet.

Seuraavan kuukauden aikana ratkotaan, millä joukkueista on paras akatemia. Niiden joukkueet kilpailevat 19.7.–8.8. välisenä aikana uudessa 100 000 dollarin WePlay Academy Leaguessa.

Liigassa voitosta pelaavat NaVi Junior, Young Ninjas, Astralis Talent, BIG Academy, VP.Prodigy, mouz NXT, FURIA Academy sekä aivan uusi Fnatic Rising, josta ei tiedetä vielä mitään sen tarkemmin.

Akatemiajoukkueihin kuuluu yleensä 15–20-vuotiaita pelaajia, jotka odottavat elämänsä näytönpaikkaa.

Esportsissa ei ole perinteisen urheilun tapaan minkäänlaista pelaajapolkua. Monet pelaajat eivät ole huipulle noustessaan pelanneet esimerkiksi koskaan valmentajan alaisuudessa. Useasti pelaajat ovat täysin itseoppineita.

Tähän mennessä menestynein akatemiajoukkue on ollut Young Ninjas (NiP), joka on HLTV:n maailmanlistan sijalla 54. Joukkue on kilpaillut tänä vuonna muun muassa Elisa Invitational-, BLAST Rising- ja Snow Sweet Snow -turnauksissa.

Young Ninjasin pelaajista 17-vuotias Erik ”ztr” Gustafsson pelasi keväällä kaksi turnausta edustusjoukkueessa. Hänet kuitenkin palautettiin akatemiaan, josta nostettiin tilalle 18-vuotias Linus ”LNZ" Holtäng. Hän pelaa parhaillaan joukkueen kanssa kesän suurinta turnausta, IEM Colognea.

NaVilla on toinen onnistuneena pidetty akatemiajoukkue. Alkuvuodesta 18 täyttänyt Valeri ”B1T” Vakhovski nousi jo viime vuoden lopulla osaksi pääjoukkuetta. NaVi Juniorin tähtinimi on 16-vuotias Ilja "m0NESY" Osipov, josta on povattu tulevaisuuden supertähteä.

Vanhimmat CS:n akatemiajoukkueet ovat korkeintaan parin vuoden takaa. Viime kuukausien onnistuneet tulokset erityisesti NiPin osalta ovat antaneet uutta nostetta akatemiamallille.

Organisaatioille lupaavien pelaajien kiinnittäminen nuorena on potentiaalinen kultakaivos. Lupaavasti pelannut nuori voidaan aina myydä, jos omasta joukkueesta ei ole esimerkiksi avautumassa paikkaa.

CS:ssä organisaatioiden pää- ja akatemiajoukkueet eivät saa kilpailla samoissa turnauksissa mahdollisen kilpailumanipulaation takia. Toistaiseksi akatemiajoukkueet ovat keskittyneet tyystin niin kutsuttuihin kakkostason turnauksiin, joissa nähdään kuitenkin koviakin nimiä kilpailemassa.