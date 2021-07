Topias ”Topson” Taavitsaisen tähdittämä OG-joukkue taistelee paikasta Dota 2:n MM-kisoihin erittäin kovatasoisessa karsinnassa.

Dota 2:n MM-kisojen eli The International -turnauksen viimeinen alueellinen karsinta pelataan tällä viikolla. Sen jälkeen kaikki MM-kisojen 18 osallistujaa ovat tiedossa.

Länsi-Euroopan-karsintojen kiinnostavin nimi on OG, johon kuuluu Topias ”Topson” Taavitsainen. OG on hallitseva mestari voitettuaan TI:n vuosina 2018 ja 2019.

Hankalan alkuvuoden jälkeen OG joutuu tavoittelemaan paikkaa MM-kisoihin vaikeimman kautta. Karsinnassa on tarjolla vain yksi paikka, josta taistelevat esimerkiksi Nigma, Liquid, OG, Tundra Esports ja Vikin.gg.

Taavitsainen kertoo Ilta-Sanomille, ettei OG aio stressata liikaa vaikeasta tilanteesta ja fanien odotuksista huolimatta. Hän valmistautuu peleihin joka tapauksessa huolella.

– Pelaan nyt kahdeksasta kymmeneen tuntiin päivässä, että olen varmasti karsinnoissa parhaimmillani. Nyt on se viimeinen rutistus ja TI:n jälkeen voidaan sitten miettiä taukoa, Taavitsainen kertoo.

MM-kultajoukkueen pelaajista Jesse “JerAx” Vainikka lopetti edellisvuonna uransa. Vain viikkoja sitten australialainen Anathan “ana” Pham löi hiiren naulaan. Etenkin Phamin lopettaminen vain viikkoja ennen MM-karsintoja oli koko joukkueelle raskasta.

– Anahan oli vielä mukana Lissabonin treenileirillämme. Sen kauden jälkeen meillä oli pitkät palaverit ja Ana päätti, ettei hän jaksa enää jatkaa. Se oli kova isku. Kyllä siinä mietittiin, että pitäisikö lopettaa itsekin tähän.

– Päätettiin kuitenkin joukkueen kanssa, että lähdetään vielä yrittämään. Pidetään hauskaa eikä stressata tuloksia liikaa ja pelataan vaan tämän kauden viimeiset pelit yhdessä.

Lue lisää: Topias Taavitsaisen, 23, teini-iässä tekemä päätös johdatti hänet lopulta miljonääriksi – pari vuotta sitten pelitähden elämä mullistui

Vainikan paikan otti tammikuussa 2020 Martin ”Saksa” Sazdov. Phamin korvasi äskettäin pakistanilainen Sumail ”SumaiL” Hassan, joka on maailmanmestari vuodelta 2015. Taavitsaisen mukaan myös ennenkin OG:ssa pelannut Hassan on mieluisa joukkuekaveri, mutta hän on Phamiin verrattuna hyvin erilainen pelaaja.

– Sumail tuo enemmän asioita esille ja on äänekkäämpi pelaaja. Ana ei hirveästi kommunikoi ja häneltä piti hakea asioita, mutta hän oli yksinkertaisesti lahjakas. Ana teki asioita intuitiivisesti oikein sen enempää miettimättä, Taavitsainen summaa.

– Onhan Anan lopettaminen tietysti harmi. Sumail on myös mieluisa joukkuekaveri, mutta Anan kanssa ollaan koettu enemmän yhdessä ja harmittaa, etten pääse hänen kanssaan enää kokemaan TI:tä.

OG voitti kaksi MM-kultaa kuvan kokoonpanolla (v-o): Jesse ”JerAx” Vainikka, Sebastien ”Ceb” Debs, Jonathan ”n0tail” Sundstein, Topias ”Topson” Taavitsainen ja Anathan ”ana” Pham. Kuva joukkueen ensimmäiseltä harjoitusleiriltä kesältä 2018.

Taavitsaisen katse on jo MM-kisoissa, joiden päätteeksi hän aikoo keskittyä perheeseensä. Tulevat kisat voivat jäädä pelaajan viimeisiksi, jos OG edes pääsee MM-areenalle.

– On vähän sellainen olo, että tästä voi tulla minulle viimeinen TI, vaikka en kyllä mitään varmaksi voi sanoa. Pidän joka tapauksessa turnauksen jälkeen pitkän tauon ja keskityn perheeseeni. Siinä voi samalla miettiä, jatkanko pelaajana vai teenkö muuta.

23-vuotias suomalaistähti paljastaa myös MM-kisojen voittajasuosikkinsa, jos OG:ta ei lasketa. Taavitsainen uskoo vahvasti kiinalaisen PSG.LGD:n mahdollisuuksiin.

– PSG.LGD on helposti vahvin joukkue tällä hetkellä. Heidän pelejään on hauskaa katsoa siltä kantilta, kuinka paljon siitä voi asioita oppia. He ymmärtävät pelistä niin paljon ja he ovat yleisesti todella hyviä pelaamaan, Taavitsainen sanoo.

Taavitsainen, 23, haluaa keskittyä seuraavaksi perheeseensä. Hän asuu Oulussa yhdessä vaimonsa Mawarin kanssa. Aviopari sai viime syksynä esikoisensa, Riinan.

The International on esportsin rahakkain turnaus vuosittain. Kymmenennen kerran järjestettävien kisojen palkintopotti on nyt 40 miljoonaa dollaria (33,8 miljoonaa euroa). Pelipaikan kisoihin on varmistanut suomalaisista toistaiseksi vain Lasse “MATUMBAMAN” Urpalainen (Team Secret).

OG:n ja Taavitsaisen ohella Länsi-Euroopan karsinnoissa (7.–10.7.) pelaavat suomalaisista Petu ”Peksu” Vaatainen (Chicken Fighters) ja Samu ”MTD” Hautala (Ghost Frogs). Lisäksi valmentamassa on Niklas "okcya" Koskinen (Chicken Fighters).

OG:n ensimmäinen peli ylemmässä kaaviossa on keskiviikkona kello 15 Vikin.gg:tä vastaan. Chicken Fighters ja Ghost Frogs aloittavat pelit alemmassa kaaviossa, jossa matka päättyy tappioon. Yksi karsinnan selostajista on Rikumikko "T-Panda" Kangasmäki.

MM-turnaus oli tarkoitus järjestää Ruotsissa 1.–15.8., mutta kesäkuun lopussa Valve ilmoitti kisamaan vaihtuvan paikallisten rajoitusten takia. Uutta kisapaikkaa ja mahdollista ajankohtaa ei ole vielä kerrottu.