Esportsin ja pelaamiseen tunnetuimpiin nimiin lukeutuva FaZe Clan on vaihteeksi kohun keskellä.

FaZe Clan on antanut potkut Frazier ”Kay” Khattrille ja erottanut väliaikaisesti Jarvis “Jarvis” Khattrin, Nikan ”Nikan” Nadimin sekä Jakob ”Teeqo” Swardenin. Kaikki neljä olivat organisaatiossa sisällöntuottajia.

Syyksi kerrottiin viime viikkoina esillä ollut kryptovaluuttaan liittyvä kohu, johon on liitetty useita FaZe-jäseniä, joiden uskotaan huijanneen fanejaan. FaZen lausunnossa sanottiin ettei organisaatio ollut tietoinen asiasta, mutta väitettä on kyseenalaistettu.

Kohu alkoi, kun lähes kolmen miljoonan tilaajan YouTube-kanava SomeOrdinaryGamers teki videon SaveTheKids-nimisestä kryptovaluutasta. Kesäkuussa perustetun kryptovaluutan myynnistä ohjattiin tietty prosenttimäärä lasten hyväntekeväisyyteen.

Videolla näytettiin miten monet FaZe-jäsenet mainostivat faneilleen uutta ”hyvää tekevää kryptovaluuttaa”, jota he olivat saaneet ostaa ennakkoon. Yleisen myynnin alettua ainakin osa heistä oli myynyt osuutensa, kun valuutan arvo oli noussut.

Kyseessä on niin sanottu pump and dumb -petos, jossa tuotteen arvoa nostetaan keinotekoisesti ja pikavoitot mielessä. Pump and dumbbia käytetään hyvin paljon kryptovaluuttamarkkinoilla.

Tilanteeseen liittyvistä henkilöistä Jarvis “Jarvis” Khattri, Nadim ja Swarden eivät ole olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa FaZen ilmoituksen jälkeen. Frazier ”Kay” Khattri esitti ennen potkuja epäsuoran anteeksipyynnön faneilleen, mutta ei ole kommentoinut tilannetta sen jälkeen uudestaan.

FaZe on yksi pelaamisen tunnetuimmista organisaatioista, jolla on useita kilpajoukkueita ja sisällöntuottajia. FaZe on lyönyt läpi erityisesti aktiivisena vaikuttajabrändinä, joka on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Juice WRLDin, Manchester Cityn, Xboxin ja NFL:n kanssa.

Julkkiksista FaZe-jäseniä ovat muun muassa koripalloilija LeBron Jamesin 16-vuotias poika Bronny James, räppärit Offset ja Lil Yachty. Vuonna 2010 perustettu yhdysvaltalainen FaZe on ollut useasti otsikoissa monenlaisista kohusta.

Lue lisää: Fortnite-huijari, törttöilevä omistaja, valehtelua ja salailua... Tällainen on kohusta toiseen seilannut, mutta kymmeniä