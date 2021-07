Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii Overwatch Leaguen palkkakattoa, joka saattaa polkea pelaajien palkkoja.

DOT Esports uutisoi Yhdysvaltojen oikeusministeriön selvittävän Overwatch Leaguen (OWL) niin sanottua pehmeää palkkakattoa.

Activision Blizzard ei ole julkisesti kertonut palkkakatosta, mutta Dexerto paljasti sen olemassaolon vuonna 2019. DOT Esportsin mukaan joukkuekohtainen palkkakatto oli viime vuonna 1,6 miljoonaa dollaria.

Jokaisesta ylimenevästä dollarista maksetaan toinen mokoma liigalle, joka jakaa ylimenevän osuuden palkkakattoa noudettavien joukkueiden kesken. Esimerkiksi 2,2 miljoonan pelaajabudjetilla toimiva joukkue joutuu todellisuudessa pulittamaan 2,8 miljoonaa, koska liiga ottaa tässä tapauksessa lisämaksuina 600 000 dollaria.

DOT Esports on saanut Activision Blizzardin esports-yksiköstä vahvistuksen ministeriön yhteydenotosta. Yhtiö on ilmoittanut asiasta kaikille liigajoukkueille, joita on ohjeistettu toimimaan yhteistyössä ministeriön kanssa.

Palkkakatolla pyritään pitämään joukkueet mahdollisimman tasavertaisina. Samalla sillä kuitenkin saatetaan polkea esimerkiksi tähtipelaajien palkkoja.

Järjestely rikkoo todennäköisesti Sherman Antitrust Act -kilpailulakia, joka antaa viranomaisille mahdollisuudet puuttua säädösten vastaiseen ja kilpailua rajoittavaan toimintaan.

OWL-pelaajilla ei ole pelaajayhdistystä, minkä takia ministeriö on kiinnostunut asiasta. Palkkakatosta ja lisämaksuista ovat sopineet keskenään Activision Blizzard ja liigan 20 joukkuetta.

Yhdysvaltalaisista urheilusarjoista NFL:llä ja NHL:llä on kiinteä palkkakatto, jota ei saa ylittää. Sen sijaan MLB:llä on OWL:n tavoin joustava palkkakatto, mutta MLB-pelaajien pelaajayhdistys on mukana neuvottelemassa palkoista.

NFL ja NHL ovat monien muiden liigojen tavoin saaneet poikkeusluvan kilpailulain rikkomiseen, koska myös niissä on liigatoimintaan aktiivisesti vaikuttava pelaajayhdistys.

Overwatch League on vuonna 2018 alkanut Overwatch-pelin huippuliiga, jossa kilpailee nykyisin 20 joukkuetta. Joukkueista 13 on Pohjois-Amerikasta, 5 Aasiasta ja 2 Euroopasta. Ensimmäiset kaksi kautta pelattiin kokonaan Pohjois-Amerikassa.