HLTV:n tietojen mukaan Danny "⁠zonic⁠" Sørensen pohtii Astraliksen jättämistä vuoden päätteeksi. Samalla ovenavauksella saattaa lähteä koko nykyinen CS-joukkue.

Danny "zonic" Sørensen (oikealla) on valmentanut Astralista tammikuusta 2016 asti. Vieressä supertähti Nicolai ”dev1ce” Reedtz, joka jätti organisaation huhtikuussa yli viiden vuoden jälkeen.

Kaikkien aikojen Counter-Strike-joukkue Astralis saattaa olla ensi vuonna aivan erinäköinen kuin mihin on totuttu, uutisoi HLTV.

HLTV:n tietojen mukaan joukkueen pitkäaikainen valmentaja Danny ”zonic” Sørensen on jättämässä organisaation vuoden vaihtuessa. Valmentajalla ja organisaatiolla on erilainen visio joukkueesta. Koko joukkueen on jopa huhuttu jättävän organisaation nykysopimusten päättyessä tulehtuneiden välien takia.

Sørensenin sekä CS-joukkueen pelaajien Emil ”Magisk” Reifin, Lukas ”gla1ve” Rossanderin, Peter ”dupreeh” Rasmussenin ja Andreas ”Xyp9x” Højslethin sopimukset päättyvät 31.12.2021. Joukkueeseen kuuluu lisäksi Lucas ”Bubzkji” Andersen, jonka sopimus Astraliksen kanssa päättyy vasta heinäkuussa 2022.

Astralis tai Sørensen eivät kommentoineet asiaa HLTV:lle. Vuoden 2019 lopussa Sørensen sanoi miettineensä lopettamista jatkuvan reissaamisen takia, koska haluaisi olla enemmän perheensä kanssa.

Sørensenin alaisuudessa Astralis on voittanut neljä major-arvoturnausta ja kaiken muun mahdollisen. Nykyisen kokoonpanon siirtyminen toiseen organisaatioon tai hajoaminen olisi yhden aikakauden loppu.

Astraliksen uskotaan jatkavan CS:n parissa, vaikka nykyinen miehistö ei uusisi sopimuksia. CS on organisaation toiminnan selvä kruununjalokivi, ja huhujen mukaan organisaatiolla on jo suunnitelmia jatkosta.

HLTV:n tietojen mukaan Astraliksen ykkösvaihto uudeksi valmentajaksi vuodelle 2022 on Nicolai ”HUNDERN” Petersen, jos sopua ei löydy Sørensenin kanssa. Petersen valmentaa tällä hetkellä Heroicia.

Heroic ilmoitti tänään maanantaina Petersenin jättävän välistä IEM Cologne -huipputurnauksen, joka on kesän suurin. Syytä ei kerrottu. Heroic kertoi asiasta alle vuorokausi sen jälkeen, kun Petersen oli yhdistetty Astralikseen.

Petersen oli yksi valmentajista, joka sai viime syksynä kahdeksan kuukauden toimitsijakiellon käytettyään huijaamiseen aiemmin pelissä ollut ohjelmistovirhettä. Petersen ei saa huijaamisen takia valmentaa Valven sponsoroimissa major-turnauksissa ennen kesää 2024.

Astraliksen vuosi alkoi toisella sijalla kauden avanneessa BLAST Premier Global Finalissa, mutta sen jälkeen kyyti on ollut kylmää. Joukkue on jäänyt edellisessä kuudessa turnauksessa aina neljän parhaan ulkopuolelle.

Huhtikuussa joukkue menetti supertähtensä Nicolai ”dev1ce” Reedtzin, joka kaupattiin pelaajan pyynnöstä Ninjas in Pyjamasiin. Reedtz jätti Astraliksen yllättäen viiden yhteisen ja erittäin onnistuneen vuoden jälkeen.

