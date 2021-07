IEM Cologne on ensimmäinen studiossa pelattava merkittävä Counter-Strike-turnaus 1,5 vuoteen. Turnaukseen osallistuvat kaikki maailman kovimmat joukkueet.

Lähes 500 päivää on kulunut edellisestä merkittävästä Counter-Strike-turnauksesta, IEM Katowicesta, jossa joukkueet ovat pelanneet edellisen kerran netin sijaan samassa tilassa.

Nyt odotus päättyy, kun IEM Cologne -turnaus (6.–18.7.) kerää yhteen 24 huippujoukkuetta ympäri maailman. Saksassa pelattava miljoonan dollarin turnaus järjestetään ilman yleisöä ja tiukoilla koronaohjeistuksilla.

Paluu laniin eli lähiverkkoon ja tässä tapauksessa studioon on monelle korona-aikana nettipeleissä menestyneelle joukkueelle todellinen tulikoe. Moni tämän hetken huippujoukkue ei ole pelannut koskaan lan-turnauksessa nykyisellä kokoonpanollaan.

Lan-turnauksia pidetään yleisesti Counter-Striken todellisena näyttämönä, ja niiden painotus sekä arvostus on huomattavasti verkkoturnauksia suurempi. Kölnin turnaus on yksi CS:n ikonisimmista.

Maailman kiistaton ykkösjoukkue on ollut vuoden alusta asti Gambit Esports. Venäläis-kazakstanilainen joukkue on voittanut tänä vuonna kaikki merkittävät turnaukset paitsi DreamHack Masters Springin, jossa se jäi toiseksi.

Saksaan joukkue lähtee voittajasuosikkina, vaikka kyseessä on Gambitin ensimmäinen lan-turnaus. Pelaajista ainoastaan entisellä major-voittajalla Abay ”Hobbit” Khassenovilla, 27, on runsaasti kokemusta lanissa pelaamisesta.

Gambitin loput pelaajat ovat 19–21-vuotiaita, ja he ovat puhjenneet kukkaan nettiaikakauden aikana. Saksassa joukkueen ja nuorten osujien pitää pystyä todistamaan, että viime kuukausien dominointi ei ole johtunut vain netissä pelaamisesta.

Gambit on voittanut tänä vuonna jo IEM Katowicen, BLAST Premierin kevätkauden sekä IEM Summerin.

Suomalaisittain katseet kohdistuvat Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamaan OG:seen. Keväällä uusittu kokoonpano on aloittanut hyvin, mutta nyt Virolaisen remmillä on unelmien paikka näyttää sen todellinen potentiaali.

Suurennuslasin alla on erityisesti juuri 18 vuotta täyttänyt uusi tähtipelajaa Shahar ”flameZ” Shushan, joka pelaa ensimmäistä kertaa legendaarisessa turnauksessa. Joukkueen muut pelaajat ovat yleisesti pelanneet paremmin lanissa kuin netissä.

Entä miten käy Astraliksen, tuon kaikkien aikojen CS-joukkueen? Supertähti Nicolai “dev1ce” Reedtz jätti pitkäaikaisen joukkueensa keväällä siirtyessään Ninjas in Pyjamasiin. Astraliksella on ollut koronan aikana valtavasti ongelmia, mutta Reedtzin lähdön jälkeen tilanne on synkistynyt entisestään.

Astraliksella on paljon todistettavaa turnauksessa, jota se ei ole ihme kyllä koskaan vielä voittanut. Mestaruuden voittaminen ilman Reedtziä olisi todellinen jymypaukku, mutta lanissa kaikki on mahdollista. Veteraanipelaajat ovat tunnetusti pärjänneet aina lanissa paremmin kuin netissä.

Alkuvuoden kehnosti pelannut FaZe lähtee Kölniin niin ikään todistamaan, että siitä on vielä kilpailemaan huipulla. Useasti kokoonpanosta lähtenyt ja palannut Olof ”olofmeister” Kajbjer on taas pelikentillä, kun hän korvaa tulevaisuuttaan pohtivan Marcelo ”coldzera” Davidin.

FaZe on ollut jo vuosia yksi CS:n tunnetuimmista nimistä, mutta viime aikojen menestys on ollut kaikkea muuta kuin odotettua. Finn “karrigan” Andersenin johtama joukkue kaipaa kipeästi tuloksia, jotta lisää vaihdoksia ei ole luvassa. HLTV:n maailmanlistalla joukkue on valahtunut peräti sijalle 35.

NaVi on Gambitin ohella turnauksen kuumin nimi. Joukkueet ovat kohdanneet vuoden aikana jo kymmenen kertaa, joista NaVi on voittanut vain kolme. Tosin kaksi niistä voitoista on tullut finaaleissa.

Pelkästään viimeisen viikon aikana joukkueet ovat kohdanneet kolmesti: Gambit voitti kaksi peliä ennen finaalia, joka päättyi NaVin juhlintaan. Joukkueiden kohtaaminen Kölnissä olisi loistavaa jatkumoa loistavalle tarinalle.

Aleksandr ”s1mple” Kostylievin tähdittämä NaVi voitti puolitoista vuotta sitten pelatun IEM Katowicen, joka on edellinen merkittävä lan-turnaus. Voitto Saksasta nostaisi NaVin maailman ykkösjoukkueeksi ennen kesätaukoa, joka alkaa heti turnauksen päätyttyä.

NaVi juhli helmikuussa 2020 IEM Katowice -turnauksen voittoa. Sen jälkeen ei ole pelattu studiossa tai yleisön edessä lähes 500 päivään, mutta nyt pitkä odotus päättyy.

IEM Cologne alkaa play-in-karsinnalla, johon osallistuu 16 joukkuetta mukaan lukien OG. Marssijärjestys on selvä: kahdella voitolla jatkoon ja kahdella tappiolla kotiin.

OG:n ensimmäinen ottelu on tiistaina kello 14.40 Suomen aikaa brasilialaista Team oNea vastaan. Voitolla seuraava ottelu on samana iltana kello 21.25, mutta tappiolla vasta keskiviikkona kello 14.30.

Lohkovaiheessa pelaa kahdeksan karsintajoukkuetta ja kahdeksan kutsunimeä. Joukkueet jaetaan kahteen ryhmään, joista molemmista kolme etenee pudotuspeleihin.

Karsintavaihe pelataan 6.–7.7., lohkovaihe 8.–11.7. ja pudotuspelit 16.–18.7. Miljoonan dollarin turnauksen voittaja palkitaan 400 000 dollarilla, mutta ennen kaikkea maailman ykkösjoukkueen tittelillä.