CS-legenda Nathan Schmittin päätös vaihtaa Riotin hittiräiskintä Valorantiin on viimeisin merkki huolestuttavasta ilmiöstä. Valven pitää tehdä jotain pian, tai CS:n pelaajavuoto pahenee entisestään, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Ranskalainen Counter-Strike-legenda Nathan ”NBK-” Schmitt kertoo Twitterissä vaihtavansa peliä. Hän jättää taakseen yli kymmenvuotisen CS-uransa ja siirtyy Riot Gamesin Valorant-räiskintään.

Schmitt on kaksinkertainen major-voittaja ja Ranskan CS-skenen ”kuninkaantekijä”. Hän ei ollut maansa paras pelaaja, mutta hän on ollut mukana rakentamassa jokaista Ranskasta ponnistanutta huippujoukkuetta. Toisaalta Schmitt on tunnettu myös tavastaan aiheuttaa ongelmia joukkueen sisällä.

Hän on auttanut nostamaan lukuisia tiimejä huipulle, mutta on myös saanut potkut käytännössä jokaisesta näistä joukkueista. Hänen viimeiseksi täysimääräiseksi CS-tiimikseen jäi Aleksi ”Aleksib” Virolaisen edustama OG, jonka kokoonpanossa hänen taipaleensa päättyi helmikuussa.

Schmittin päätös vaihtaa Valorantiin ei suinkaan ole ainutlaatuinen, mutta se on kuitenkin merkki kilpa-CS:ää vaivaavasta mittavasta ongelmasta.

Viime kesänä julkaistu Valorant keräsi nopeasti suosiota etenkin Pohjois-Amerikan Counter-Strike piireissä. CS:n sydänmailla Euroopassa Valorantin suosio on ollut vaisumpaa, mutta sen ammattilaispiireissä on monia samoja piirteitä kuin rapakon takana.

CS-piireissä huippulupauksen maineen aikoinaan haalinut mutta sittemmin flopannut belgialainen Adil ”ScreaM” Benrlitom vaihtoi Valorantiin ja pääsi huippujoukkue Team Liquidiin. Tiimin taso on Valorantin maailmassa niin korkea, että vastaavaan joukkueeseen Benrlitomilla ei olisi Counter-Strikessä mitään asiaa.

Samaan joukkueeseen liittyi myös suomalainen Elias ”Jamppi” Olkkonen, jonka CS-ura katkesi kiisteltyyn pelikieltoon. Olkkonen oli jopa Benrlitomiakin lupaavampi pelaaja, mutta pelikiellon takia hän ei suoranaisesti edes voinut päästä huipputason CS-tiimiin.

Valorant tarjoaa siis mahdollisuuksia sellaisille CS-pelaajille, joilla vastaava menestys Counter-Strikessä olisi todella kovan työn takana tai täysin mahdotonta kuten Olkkosen tapauksessa.

Ennen kaikkea siirtymäliikkeessä on kuitenkin kyse rahasta.

Keskinkertaisen CS-joukkueen pelaajana elannon tienaaminen on todella hankalaa. Valorantissa huipputason organisaatiot ovat valmiita maksamaan suoraan sanottuna huonoille CS-pelaajille isoja summia palkkana, jos he vain näyttävät olevansa edes jokseenkin lupaavia Valorant-ammattilaisia. Lisäksi uudessa pelissä pääsy kovan tason turnauksiin on huomattavasti helpompaa.

Schmitt on siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että hänen pitäisi mahtua vielä helposti ainakin top 30 -tason CS-joukkueeseen. Pelipaikkaa ei kuitenkaan löytynyt edes sponsoroimattomasta DOUBLE PONEY -tiimistä, jonka riveissä hän väliaikaisesti keväällä pelasi.

Valorantissa odotan hänen löytävän itsensä hyvin nopeasti top 10 -tason joukkueesta, vaikka hän ei edes olisi pelissä yhtä hyvä kuin hän on Counter-Strikessä.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen (alhaalla vasemmalla) jäi Schmittin (keskellä) viimeiseksi täysimääräiseksi CS-joukkueeksi.

Joka tapauksessa, CS:n julkaisijan Valven pitäisi pikkuhiljaa olla huolissaan. Counter-Strike on varmasti pelijulkaisijan mielestä instituutio, joka ei voi koskaan kuolla pois. Ajatuksessa on tietenkin perää, onhan CS ollut huipulla jo yli 20 vuotta, mutta mikään kilpapeli ei voi selvitä loputtomiin, jos sitä ei tueta tarpeeksi.

Valve on tunkenut paljon rahaa ja työtä Dota 2:n tukemiseen. CS ei ole koskaan saanut samanlaista kohtelua osakseen, vaan peli on lähinnä sivuutettu ja jätetty kolmannen osapuolen turnausjärjestäjien huoleksi. Osasyynä tähän on varmasti se, että Dota kilpailee maailman suosituimman pelin League of Legendsin kanssa. LoLin takana on myös Valorantin kehittänyt Riot.

Valorant ei ole vielä noussut saman tason kilpailijaksi, mutta jos Valve ei tee mitään CS:n puolesta saattaa olla, että kohta kaduttaa. Vaikka ammattipelaajat eivät vastaa pelin koko pelaajakuntaa, se tuo mittavasti uusia pelaajia ja toimii erinomaisena mainoksena. Jos kilpa-CS:n suuret nimet jättävät ”kynärin” lähteäkseen kilpailevaan peliin, ei CS:n tulevaisuus näytä todellakaan valoisalta.