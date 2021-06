Kuinka hyvin tunnet Counter-Striken? Testaa tietosi legendaarisesta pelisarjasta!

Counter-Strike on ollut jo yli 20 vuotta yksi maailman tunnetuimmista pelisarjoista. Kuinka hyvin tunnet räiskintäklassikon ja sen jatko-osat?

Counter-Strike on ollut kiistaton räiskintäpelien kuningas jo yli 20 vuotta. Oikealla klassinen versio 1.6, vasemmalle uusin eli Global Offensive.

Vuonna 2000 julkaisut Counter-Strike on ollut maailman suosituimpia räiskintäpelejä alusta asti. Lajityypissään se on kilpapelien ykkönen. Suomessa ”kynäri” on nauttinut mittavaa suosiota käytännössä aina.

Pelisarjan viimeisin osa Counter-Strike: Global Offensive on taktinen räiskintäpeli, jossa vastakkain pelaa kaksi viiden hengen joukkuetta: poliisit (counter-terrorists) ja terroristit. Idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin ja poliisit estää sen räjähtämisen.

Kokosimme CS:stä joukon kinkkisiä kysymyksiä, joihin ei aivan keneltä tahansa löydy vastauksia. Jos koet olevasi todellinen CS-tietäjä, todista tietosi Ilta-Sanomien visassa.

Kysymyksiä on 12 ja ne koskevat pelin eri versioita sekä kilpapelaamista.