Kommentti: Kilpapelit eivät ole urheilua eikä niiden paikka ole olympialaisissa

Kilpapelaamisen puskeminen olympialajiksi on turhaa ja lajille pitkällä aikavälillä haitallista, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Esportsin puskeminen osaksi perinteisen urheilun olympialaisia on turhaa. Kilpapelaaminen ei sovi olympialaisiin, eikä sen myöskään tarvitse sinne sopia, kirjoittaa Tatu Partanen.

Tiesitkö, että esports oli tänä vuonna ensi kertaa osana olympialaisia? Jos et, ei se mitään. Ei tiennyt kovin moni muukaan.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK päätti sisällyttää Tokion olympialaisiin kilpapelaamista. Olympic Virtual Series -nimeä kantava kokonaisuus on KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin mukaan suunniteltu ”osaksi olympialaisten uutta virtuaalikokonaisuutta, jonka avulla luodaan yhteyttä virtuaaliurheilun uudenlaiseen yleisöön”.

Ensimmäisen OVS:n lajeihin kuuluivat virtuaalipurjehdus, -pyöräily, -souto, -baseball sekä Gran Turismo -ajopeli.

Vaikka KOK itse kuvailee päätöstä ”merkittäväksi virstanpylvääksi”, se on otettu vastaan maltillisesti. Päätöstä ylisti huhtikuussa esimerkiksi Washington Post, mutta itse kilpailun aikana media on ollut kohtuullisen hiljaa.

Hiljaisuudelle on syy. Esportsin suosio on viime vuosina noussut merkittävästi, mutta KOK:n visio olympialaisten virtuaalilajeista on kaukana siitä, mitä suurin osa maailmasta mieltää kilpapelaamiseksi.

Lue lisää: KOK:n pomo linjasi: ”E-urheilua ei voida koskaan tunnustaa osaksi olympialiikettä”

Lue lisää: Urheilua vai ei? Kilpapelaaminen halutaan näytöslajiksi Pariisin olympialaisiin

Esports on nostanut suosiotaan Dota 2:n, League of Legendsin ja Counter-Striken kaltaisten pelien kautta. Olympialaisissa näitä ei nähty. Väitän, ettei kovin moni ihminen tiedä, että virtuaalipurjehduksessa edes kisataan.

KOK:n aikataulussa komitea painottaa haluavansa kehittää seuraavan viiden vuoden aikana ”virtuaaliurheilua” ja olla enemmän tekemisissä peliyhteisöjen kanssa. Tavoite on hieno. Se ei kuitenkaan ole tarpeellinen.

KOK puhuu nimenomaan virtuaaliurheilusta, ei esportsista tai kilpapelaamisesta. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että aikomus on lisätä olympialaisiin yksinomaan urheilupelejä.

Jos KOK:n suunnitelman tarkoitus on kasvattaa olympialaisten yleisöä kilpapelaamista seuraavilla nuorilla, ajatus ei yksinkertaisesti toimi.

League of Legendsin MM-kisat keräävät vuosittain miljoonia katsojia. Olympialaisten pelivalinnoilla samanlaisista yleisömääristä jäädään kauas. Kuva vuoden 2017 MM-finaalista, jota seurasi Pekingissä 45 000 fania.

Urheilupelit eivät ole koskaan olleet suosittuja kilpapelejä. Käytännössä ainoat minkäänlaisia katsojalukuja haalivat urheilupelit ovat jääkiekkopeli NHL ja jalkapallopeli FIFA. Käytännössä millään muulla urheilupelillä ei todennäköisesti ole edes potentiaalia saavuttaa sitä ”videopeliyleisöä”, jota KOK vaikuttaa haluavan.

Ratkaisu yleisön löytämiseksi voisi olla tietenkin se, että KOK neuvottelee kymmenien pelijulkaisijoiden kanssa saadakseen Fortniten tapaisia pelejä olympialavalle. Tälle ei kuitenkaan ole tarvetta, eikä se olisi edes tavoiteltavaa. Esportsilla on oma yleisönsä ja ekosysteeminsä, joka toimii hyvin sellaisenaan. Vääntö siitä, onko vai eikö kilpapelaaminen ”urheilua”, on loppujen lopuksi siis täysin turhaa.

KOK:n visio on selvästi se, että se haluaa olympialaisiin vain fyysistä aktiviteettia sisältäviä virtuaalilajeja. Vaikka pidän visiota ristiriitaisena komitean yleisötavoitteiden kanssa, odotan mielenkiinnolla, onnistuuko virtuaaliurheilu saavuttamaan minkäänlaista yleisöä.

Näissä kisoissa tavoite todennäköisesti epäonnistui. Ensimmäinen Olympic Virtual Series -kisa päättyi eilen. Kisojen tuloksia ei kuitenkaan tämän jutun kirjoitushetkellä löydy edes KOK:n julkaisuista saati sitten mediasta. Epäilen, ettei yleisönkään kiinnostus ollut pilvissä.