Kilpapeliorganisaatio T1 rakennutti hulppean toimistorakennuksen Soulin luksusalueelle. Rakennuksessa on 11 kerrosta ja ne pitävät sisällään esimerkiksi ravintolan, kuntosalin ja kattoterassin.

Eteläkorealaisen T1-organisaation League of Legends -joukkue on kaikkien aikojen menestynein.

Eteläkorealainen kilpapeliorganisaatio T1 on rakennuttanut kotimaahansa uuden hulppean toimistorakennuksen.

Soulin Gangnamin kaupunginosaan valmistuneessa rakennuksessa on yhteensä 11 kerrosta. Talosta löytyvät organisaation eri joukkueiden peli- ja majoitustilojen lisäksi studio, kahvila, kattoterassi, katutason fanikauppa sekä kellariin sijoitettu täysimittainen kuntosali.

T1:n toimisto on uniikki näky kilpapelimaailmassa, sillä suurin osa joukkueista tyytyy niin kutsuttuun pelitaloon. Tällä tarkoitetaan käytännössä monen asuttavaa suurta asuinrakennusta, joka muunnetaan pelijoukkueen yhteiseksi tilaksi.

StarCraft-legenda Lim ”BoxeR” Yo Hwan esittelee toimistoa T1:n videolla:

Teleoperaattori SK Telecomin ja esimerkiksi jääkiekkojoukkue Philadelphia Flyersin omistavan Comcast Spectatorin yhteishanke T1 on voittanut mittavasti palkintoja eri peleissä. Forbesin mukaan organisaation arvo on noin 150 miljoonaa dollaria.

T1 tunnetaan etenkin League of Legends -joukkueestaan, joka on voittanut ennätykselliset kolme maailmanmestaruutta. Joukkueen pelaaja Lee ”Faker” Sang-hyeokiä pidetään koko LoLin historian parhaana pelaajana. Hän on myös kenties koko maailman tunnetuin kilpapelaaja.

T1 omistaa joukkueita tai sponsoroi pelaajia myös Valorantissa, Apex Legendsissä, Fortnitessä, Hearthstonessa, PlayerUnknown’s Battlegroundsissa, Dota 2:ssa, Overwatchissa ja Super Smash Brosissa.

