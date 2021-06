Pelaajat.com avasi uudet hulppeat toimitilat Jyväskylään. Projekti käynnistyi suunnitelmalla pelkästä studiosta, mutta pian projekti levisi huomattavasti laajemmaksi.

Jyväskylään avattiin viime viikonloppuna Pelaajat.comin uunituore toimitila. Pelaajat.com tunnetaan etenkin suosituista Counter-Strike-lähetyksistään, mutta studio tuottaa nykyisin lähetyksiä myös monista muista peleistä. Nykyisin Pelaajat.com järjestää myös omia peliturnauksia ja ylläpitää peliliigaa.

Kellarikerrokseen rakennetusta tilasta löytyvät paitsi studio lähetysten tuottamiseen, myös varattavissa oleva pelitila, keittiö sekä yöpymistilat.

Pelaajat.comin toimitusjohtajan Alex Hytösen mukaan hanke aloitettiin suunnitelmalla pelkästä studiosta. Suunnitelmien edetessä kokonaisuus lähti kuitenkin käsistä.

– Aluksi suunniteltiin pelkkää studiota, mutta prosessin aikana tilat lähtivät yksi kerrallaan laajenemaan kumppanien toiveista ja yhteisön pyynnöstä. Halusimme kyllä tehdä kaikenlaista, mutta realismia on että tämä kaikki ei olisi pelkästään omilla rahoilla mahdollista, Hytönen kertoo Ilta-Sanomille.

Pelaajat.comin toimitusjohtaja Alex Hytönen pitämässä puhetta studion avajaisissa.

Hytösen mukaan inspiraatiota studiohankkeelle haettiin esimerkiksi Beyond the Summitin tapahtumista Yhdysvalloista. BTS järjestää tapahtumia ja turnauksia pelitalossa areenojen sijaan ja järjestäjän tapahtumat tunnetaan keskimääräistä rennommasta ja avoimemmasta tunnelmastaan.

– Tietysti tässähän on erona se, että meillä ei ole Draken tai David Beckhamin miljoonia käytössä. Meillä on hienoja kumppaneita ja hieno yhteisö. Niillä saa aikaan asioita, jotka on tehty rakkaudella. Tavoitteemme on se, että talo on yhteisön paikka kohdata, Hytönen sanoo.

Hytönen painottaa, että studion sijoittumisella Jyväskylään on myös syynsä.

– Moni meistä on täältä kotoisin. Haluaisimme, että esportsin koti Suomessa olisi Keski-Suomi. Jyväskylässä on niin paljon osaamista tällä alalla ja uskomme siihen, että hullut ideamme menevät täällä läpi. En usko siihen, että saisimme lisää uskottavuutta sillä, että menisimme Helsinkiin tekemään lähetyksiä, Hytönen sanoo.

CS:GO-pelistä tuttuun asuun sonnustautunutta Arttu Hämäläistä muistettiin studion avajaisissa omalla Pelaajat.com -korulla.

Selostajakasvo Arttu ”Olvari” Hämäläisen mukaan uusi studio on kaukana niistä olosuhteista, joista Pelaajat.com lähti tuotantoaan aikoinaan tekemään. Aiemmin lähetyksiä tuotettiin erittäin pienestä toimitilasta, jota Hämäläinen kutsuu ”pierukuutioksi”.

– Aikaisemminhan meidän tekemistämme on hyvinkin paljon määrittänyt ja rajannut käytössä olleen tilan pienuus. Se rajoitti esimerkiksi studio-osuuksien tuotantoa ja samalla rajasi, paljonko porukkaa tilaan saatiin ylipäätään tekemään lähetyksiä. Isommissa tiloissa pystyy tekemään paljon enemmän sisältöä myös pelilähetysten ulkopuolelta, Hämäläinen kertoo.

Uusi studiotila syntyi Hämäläisen mukaan hyvinkin nopealla aikataululla.

– Onhan tämä aika ihmeellinen tunne. Kuukausi sitten täällä ei ollut edes maalia seinässä. Hirveätä vauhtiahan tämä saatiin kasaan, mutta talkoohenki ja kumppaneiden hyvä tuki mahdollistivat tämän, Hämäläinen sanoo.

Uudesta tilasta käsin tuotetaan Hämäläisen mukaan jatkossa mahdollisimman paljon materiaalia. Parantunut työtila ei selostajan mukaan muuta hänen työtään mittavasti, mutta sisällön laatua sekä työmukavuutta uusi tila parantaa hänen mukaansa merkittävästi.

– Selostaminenhan on tietenkin aina selostamista. Eli kyllä töitä voidaan tehdä, oli tila mikä vain. Mutta kyllä ilmastoitu studio on mukavampi työpaikka kuin siivouskomero, Hämäläinen summaa.

Lue lisää: Suomalaisselostajalle leikattiin ”seppokalju” suorassa lähetyksessä – ”Vaimo on jo tottunut hullutuksiini”

Vaikka Pelaajat.comin liiketoiminta laajentuu uusien toimitilojen myötä, ei esports-ala ole vielä kovinkaan varakas. Monet organisaatiot tekevät edelleen tappiota ja toimivat pitkälti sijoittajien uskon varassa. Hytönen kuitenkin uskoo, että intohimoinen työ yhteisö edellä palkitaan vielä.

– Ydintiimistä täällä jokainen saa vähemmän palkkaa mitä he ansaitsevat, mutta kun tekee sitä mitä rakastaa, rahasta ja palkasta voi tinkiä.Ydintiimistä jokainen on myös Pelaajat.comin osakas, joten kova työ ja riski kuuluu aina yrittäjyyteen. Kaikki hyvä tulee aina riskin kautta. Seuraajamäärät ja näkyvyys eivät valuuttana käy suoraan oman sähkölaskun maksuun, mutta jos tekee jotakin intohimosta, niin hyvä tulee ennemmin tai myöhemmin, Hytönen sanoo.