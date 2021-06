Erik Tammenpää teki sen taas! NHL:n Euroopan mestaruus Suomeen

Maailman menestyneimpiin NHL-pelisarjan pelaajiin lukeutuva Erik Tammenpää voitti uransa kolmannen Euroopan mestaruuden.

Suomalainen kilpapelaaja Erik ”EKI” Tammenpää voitti viikonloppuna NHL-pelisarjan Euroopan mestaruuden.

Mestaruus on esports-organisaatio ENCEä edustavalle Tammenpäälle kolmas. Hän on kilpaänärin historian parhaita pelaajia, joka on Euroopan mestaruuksien lisäksi voittanut myös Suomen mestaruuden ja maailmanmestaruuden vuonna 2018. Hänellä on palkintoja sekä pelin 1v1- että 6v6 -pelimuodoista.

Tämän vuoden kisoissa ensimmäisellä kierroksella kaatui Jani ”J-_-JamalTheMan” Raappanen. Toisella kierroksella Tammenpää voitti ruotsalaisen Henrik ”eken45jr” Eklundin ja finaalissa suomalaisen Niklas ”NikkeDangles” Tukiaisen, joka edustaa hREDS-organisaatiota.

Tammenpää kertoo Ilta-Sanomille viimeisimmän mestaruuden olleen kovan työn takana.

– Nyt tuntuu hyvältä. Tässä on tehty hemmetisti duunia ja nyt siitä tuli tulos, Tammenpää sanoo.

Omaa suoritustaan turnauksessa Tammenpää arvioi kouluarvosanoin noin yhdeksikön arvoiseksi. Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen vastustaja Raappanen oli Tammenpään mukaan finaalipäivän hankalin vastus.

– Peli kulki loppua kohti koko ajan paremmin. Alkukarsinnoissa oli vähän vaikeuksia. Finaalipäivänä ensimmäinen paras kolmesta -sarja oli itselleni vähän vaikea. Semifinaaleista eteenpäin peli vaan klikkasi ja sen jälkeen olin parhaimmillani, Tammenpää summaa.

Tammenpää on edustanut suomalaisorganisaatio ENCEä viime vuoden syksystä eteenpäin.

Alkuvuoden aikana NHL-turnauksia on ollut harvakseen. Edellinen suuri turnaus Tammenpäälle oli puoli vuotta sitten päättynyt eLiiga, jonka hän voitti Tapparan väreissä. Turnausten harvuus on aiheuttanut Tammenpään mukaan myös ongelmia.

– Hetki sitten järjestettiin Tampa Bay Lightningin NHL-turnauksen karsinnat ja en niihin selviytynyt. Se kyllä vähän huoletti, mutta tehtiin töitä ja onneksi tästä turnauksesta tuli nyt tuloksia, Tammenpää sanoo.

Etenkin kansainvälisten turnausten puutteen takia Tammenpää ei osaa sanoa, mihin hän itsensä tällä hetkellä sijoittaisi maailmanrankingissa. Otteluita pohjoisamerikkalaisia pelaajia vastaan hänellä ei ole ollut puoleentoista vuoteen.

Tammenpää arvioi kuitenkin, että peli on myös rapakon toisella puolen kehittynyt. Hän odottaakin innolla pääsevänsä koettelemaan taitojaan amerikkalaisvastustajia vastaan.

– Amerikassa on menty pelissä eteenpäin. Kun voitin maailmanmestaruuden, niin eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset pelasivat aika eri tavalla. Nyt tilanne on tasoittunut ja heidän huippupelaajiaan vastaan olisi varmasti tiedossa tiukat pelit, Tammenpää kertoo.

Loppukesän kalenterissa Tammenpäällä odottavat enää NHL:n SM-kisat. Suurin osa Euroopan NHL-kärkipelaajista on suomalaisia, joten myös kotimaan kisoista on tulossa tiukka taisto. Tammenpään mukaan kisoissa kovimmat vastustajat tulevat olemaan todennäköisesti sellaisia pelaajia, jotka jaksavat tehdä töitä pelinsä eteen läpi kesän.

– Näissä kesän lopulla pelattavissa turnauksissa pärjäävät ne, jotka jaksavat tehdä eniten töitä. NHL ei kuitenkaan ole mikään maailman suurin esports-peli, joten monet panostavat vain suurimpiin turnauksiin ja hölläävät muuten. SM-kisoissa kovimmat vastustajat ovat niitä, jotka jaksavat myös kesällä tehdä töitä, Tammenpää summaa.