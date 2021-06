Sivusto nimesi kaikkien aikojen CS:GO-pelaajat – todellinen supertähti jätettiin pois

Yksi viime vuosien kuumimmista nimistä ei mahtunut DOT Esportsin kaikkien aikojen CS:GO-pelaajien listalle.

Counter-Striken uusin versio Global Offensive (CS:GO) julkaistiin lähes yhdeksän vuotta sitten. DOT Esports julkaisi hiljattain listan, jossa sivusto nimesi CS:GO-historian kymmenen parasta pelaajaa.

Dotin listalle pääsivät ruotsalaiskolmikko Robin ”flusha” Rönnquist, Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund ja Olof ”olofmeister” Kajbjer. Ranskasta listalle ylisvät Kenny ”kennyS” Schrub, Richard ”shox” Papillon sekä Mathieu ”ZywOo” Herbaut.

Listan täydensivät ukrainalainen Aleksandr ”s1mple” Kostyliev, brasilialainen Marcelo ”coldzera” David, tanskalainen Nicolai ”dev1ce” Reedtz ja slovakialainen Ladislav ”GuardiaN” Kovács.

Nimien joukkoon mahtuu ilmiselviä valintoja: Alesund oli alkuaikoina pelin ylivoimaisesti paras pelaaja. Reedtz puolestaan ollut HLTV:n viiden parhaan pelaajan joukossa jo kuusi vuotta peräkkäin ja hän on joidenkin mielestä pelin historian paras pelaaja.

Parhaan tittelistä kisaavat lähinnä Kostyliev ja listan nuorin pelaaja Herbaut, 20, jotka ovat myös kiistatta paikkansa ansainneet.

Poissaolollaan loisti kuitenkin nimi, jonka moni olisi sisällyttänyt listalle. Bosnialainen 24-vuotias Nikola ”NiKo” Kovač on vuosia ollut vakionimi maailman parhaiden pelaajien joukossa. Häntä on ajoittain pidetty jopa maailman parhaana pelaajana, vaikka joukkuemenestys on ollut vaihtelevaa.

Verrattuna esimerkiksi listalla olevaan Papilloniin, jonka huippuvuodet CS:GOssa keskittyivät lähinnä vuosiin 2013 ja 2016, Kovač on ollut korkeammalla sijalla maailmanlistalla aina vuodesta 2017 asti, vaikka hän pelasi vuosia huomattavasti heikommassa joukkueessa. Tämän lisäksi Kovačilla on Papillonia, Kajbjeria ja Rönnquistia enemmän turnauksen parhaan pelaajan palkintoja HLTV:ssä.

Näkemykset ”parhaasta pelaajasta” vaihtelevat valitsijoiden välillä runsaasti. Esimerkiksi arvostettu CS-selostaja Mohan ”launders” Govindasamy esitti helmikuussa oman listansa pelin historian neljästä parhaasta pelaajasta. Siinä esiintyivät Alesundin ja Kajbjerin lisäksi brasilialainen Gabriel ”FalleN” Toledo ja tanskalainen Lukas ”gla1ve” Rossander, joista kumpikaan ei Dotin listalle päässyt.

