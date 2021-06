Yli viisi miljoonaa euroa voittanut pelitähti lopettaa uransa 21-vuotiaana

Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestari Anathan Pham on päättänyt jäädä eläkkeelle ammattipelaamisesta 21-vuotiaana.

Australialainen Dota 2 -ammattilainen Anathan ”ana” Pham on päättänyt lopettaa ammattilaisuransa 21-vuotiaana. Phamin edustama OG Esports kertoo asiasta Twitterissä.

Dota 2:n maailmanmestaruuskisat eli The International -turnauksen kahdesti voittanut Pham on yksi maailman menestyneimmistä kilpapelaajista. Palkintorahaa hän ehti voittaa noin viisi miljoonaa euroa, mikä on Esportsearnings-sivuston mukaan kolmanneksi eniten kaikista kilpapelaajista pelistä riippumatta.

Pham on aiemminkin laittanut ammattilaisuransa kahdesti jäihin. Molempien taukojen jälkeen hän on voittanut maailmanmestaruuden heti OG:n riveihin palattuaan, minkä jälkeen tauko on jälleen jatkunut. Viimeisimmältä tauoltaan Pham palasi huhtikuussa 2021.

OG:n kommenttien mukaan vaikuttaa siltä, että Phamin ura nyt saattaa olla lopullisesti ohi.

– Olen miettinyt tätä jo pitkään, mutta olen nyt valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen elämässäni. Lyhyesti sanottuna, Dota on ollut elämäni tärkein osa jo pitkään ja olen alkanut löytää ja arvostaa muitakin asioita, joita haluan kokeilla, Pham sanoo OG:n tiedotteessa.

Phamin tauko tulee OG:n kannalta hankalaan aikaan. Tämän vuoden International-turnauksen karsintoihin on aikaa vain kolme viikkoa, joten hallitseva maailmanmestarijoukkue joutuu nyt etsimään uuden pelaajan kiireellisellä aikataululla. Tietoa nuoren australialaisen korvaajasta ei vielä ole.

OG:n joukkueeseen jäävät Phamin lähdön jälkeen suomalainen Topias ”Topson” Taavitsainen, ranskalainen Sébastien ”ceb” Debs, makedonialainen Martin ”Saksa” Sazdov sekä tanskalainen Johan ”N0tail” Sundstein.

OG:n kaksinkertaisesta maailmanmestarijoukkueesta ovat jäljellä enää Debs, Taavitsainen ja Sundstein. Joukkueen viides jäsen, Jesse ”JerAx” Vainikka, lopetti pelaajauransa tammikuussa 2020.