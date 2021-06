HAVU penkitti pelaajan – valmentaja korvaa jo tänä iltana

Suomalaisen Counter-Striken ykkösjoukkue HAVU on päättänyt muuttaa kokoonpanoaan.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue HAVU siirtää Jemi ”jemi” Mäkisen penkille. HAVU perustelee päätöstä joukkueen heikolla suoritustasolla.

– Viimeisen kahden kuukauden aikana suorituksemme ei ole ole ollut haluamaamme tasoa. Meillä on ollut vaikeuksia päästä takaisin vuoden alun suoritustasoon ja nyt on aika etsiä muita ratkaisuja, HAVUn päävalmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola sanoo joukkueen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Mäkinen on penkillä ”toistaiseksi” joukkueen punnitessa vaihtoehtojaan. Veikkola korvaa hänet otteluissa kesän pelaajataukoon asti, mutta pysyvästä korvaajasta ei vielä ole tietoa.

Mäkisen rating on viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut vain 0,87, joka on selvästi joukkueen heikoin. Vertailun vuoksi HAVUn pelinjohtajan Olli ”sLowi” Pitkäsen rating on joukkueen toiseksi heikoin eli 1,03. Pelinjohtajan roolissa matala henkilökohtainen suoritus on kuitenkin jokseenkin odotettavissa, mutta Mäkisen kaltaisen ”rivipelaajan” kohdalla alle yhden rating on käytännössä todella huono.

HAVU aloitti vuoden ryminällä ja voitti Snow Sweet Snow 2 -turnauksen. Pinnacle Cupissa tuloksena oli hopeasija, ja ainoa tappio tuli maailman ykkösnimi Gambitia vastaan. Parhaimmillaan HAVU kävi huhtikuussa HLTV:n maailmanrankingin 14. sijalla, mutta sijoitus on sittemmin pudonnut sijalle 22.

HAVUn ensimmäinen ottelu ilman Mäkistä pelataan jo tänään. Suomalaiset kohtaavat ENCEn kello 13.00 Funspark ULTI 2021 Europe -turnauksen pudotuspeleissä. Suomeksi pelin näyttää Elisa.