Suomalaisen Aleksi Virolaisen edustama Counter-Strike-joukkue OG kärsi suurturnaus IEM Summerin loppuottelussa tylyn tappion.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG kärsi IEM Summerin finaalissa karvaan tappion maailmanlistan ykkösnimelle Gambit Esportsille.

Paras viidestä -ottelu päättyi Gambitin voittoon suoraan kolmessa kartassa (16–14 Mirage, 16–11 Dust II, 16–7 Overpass). Loppuotteluun asti hienon turnauksen pelannut OG ei päässyt finaalissa peliin kunnolla kiinni, vaan Gambit oli koko mittelön ajan askeleen edellä.

Finaalin tähtipelaajat olivat Gambitin venäläiskaksikko Sergei 'Ax1Le' Rykhtorov ja Dmitri ”sh1ro” Sokolov. Rykhtorovin rating oli 1,49 ja Sokolovin 1,33. Rykthtorov valittiin myös koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Tappiosta huolimatta Virolainen kommentoi Twitterissä turnauksen suoritusta positiivisin mielin.

– Olen todella ylpeä treenileiristämme. Tarvitsimme tätä kehittyäksemme joukkueena, Virolainen kirjoittaa.

Käytännössä tyhjästä huipulle noussut venäläis-kazakstanilainen Gambit on ainakin tähän mennessä kiistatta vuoden 2021 paras joukkue. Gambitille IEM Summer on jo vuoden kolmas suuri voitto. Loppuottelussa joukkue on pelannut viisi kertaa.

OG:lle IEM Summerin finaali oli ensimmäinen suurturnauksen loppuottelu uudella kokoonpanolla. Edellisen kerran OG selvisi finaaliin joulukuussa 2020 Flashpoint Season 2:ssa.

Virolaiselle edellinen suuri turnausvoitto tuli ENCEn kanssa toukokuussa 2019. Tällöin pelattu BLAST Pro Series: Madrid 2019 on myös edellinen suomalaispelaajan voittama suuri turnaus.

Hopeasija toi OG:lle IEM Summerista palkintorahaa 42 000 dollaria. Seuraavan kerran Virolaisen joukkue nähdään pelikentillä näillä näkymin heinäkuun alussa alkavissa IEM Colognen karsintapeleissä.