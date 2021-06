Pelitähti tunnusti käyttäneensä piristettä voittaessaan MM-kultaa

Adderall-lääkkeen väärinkäytöstä ja sen vaikutuksista on puhuttu vuosia esportsissa.

Call of Dutyn maailmanmestaruuden syksyllä 2020 voittanut 21-vuotias Cuyler ”Huke” Garland on avautunut YouTubeen ladatulla videolla peliuransa ongelmista.

Yhdysvaltalaispelaaja myönsi videolla käyttäneensä kiisteltyä Adderall-lääkettä voittaessaan maailmanmestaruuden osana Dallas Empire -joukkuetta. Hän sanoo videolla aloittaneensa lääkkeen väärinkäytön 18-vuotiaana.

Adderall-lääkettä käytetään yleensä keskittymishäiriön hoitoon. Lääke stimuloi aivoja ja muuta keskushermostoa samalla tavalla kuin amfetamiini.

Lue lisää: Yhden lääkkeen väärinkäyttö on iso ongelma esportsissa, sanoo entinen maailmanmestari – ”Kukaan ei puhu siitä”

Pelaaja kertoi olleensa MM-voiton aikoihin iloinen, mutta tunteneensa syvällä sisimmässään olonsa huonoksi Adderallin takia. Käytön takia hänen mielialansa vaihteli jatkuvasti, minkä takia hän ei nauttinut kilpailemisesta kuten ennen.

Alkuvuodesta pelaaja päätti jättää lääkkeen: Hän muutti ruokavaliotaan terveellisemmäksi, alkoi meditoida ja käydä kylmissä suihkuissa. Garlandin olo parani huomattavasti. Elämäntapamuutos huomattiin myös pelaajan silloisessa Dallas Empire -joukkueessa.

– Yhtäkkiä minulle alettiin sanoa kaikenlaista milloin mistäkin. Ymmärsin sen ja ajattelin, että ehkä olen nyt liian positiivinen. Aloin uskoa joukkuekavereideni ja muiden läheisten sanomia huonoja asioita, jotka saivat minusta vallan, pelaajaa kertoo videolla.

Tilanteen takia pelaaja menetti itseluottamuksensa juuri kun oli alkanut taas nauttia pelistä. Myöhemmin joukkue päätti penkittää Garlandin, joka kuuli asiasta veljeltään.

Empirestä hän siirtyi nykyiseen joukkueeseensa LA Thievesiin. Siirto palautti intohimon CoDissa kilpailemiseen. Pelaaja nostettiin heti pelaavaan kokoonpanoon.

Garland sanoo voivansa nyt hyvin ja pysyneensä erossa Adderallista. Hän päätti kertoa ongelmistaan, koska on kyllästynyt Call of Duty -ammattilaisten vaikenemiseen mielenterveys- ja uraongelmista.

Adderallin väärinkäytöstä kilpapelaamisessa on puhuttu vuosia. Asia nousi ensimmäisen kerran esiin vuonna 2015, kun Cloud9:n Counter-Strike-joukkueen pelaaja kertoi käyttäneensä sitä.

Viime vuonna Call of Dutyn vuoden 2013 MM-kultamitalisti Adam ”KiLLa” Sloss paljasti Adderallin käytön olevan melko yleistä Yhdysvalloissa. Slossin mukaan useat CoD-ammattilaiset ovat pelanneet jo pitkään käyttäen lääkettä.

Lue lisää: Yhden lääkkeen väärinkäyttö on iso ongelma esportsissa, sanoo entinen maailmanmestari – ”Kukaan ei puhu siitä”

Call of Duty League ei tee huumetestejä pelaajille. Adderallin käyttö on sallittu, jos siihen on lääkärin määräys. Sellaisen taas saa hyvin helposti esimerkiksi Yhdysvalloissa.