Pelaaminen tai koti, sanoivat vanhemmat – Paavo muutti 17-vuotiaana omilleen unelmansa perässä, mikä toteutui

Paavo ”PaG3” Voutilainen muistaa jo 12-vuotiaana alkaneensa haaveilla ammattilaispelaajan urasta. Unelma toteutui syksyllä 2018 ja jatkuu yhä.

Paavo ”PaG3” Voutilainen unelmoi jo 12-vuotiaana kilpapelaajan urasta. Se on ollut hänen työnsä viimeiset pari vuotta.

17-vuotiaana Paavo Voutilainen kävi vanhempiensa kanssa keskustelun, joka on tuttu monissa perheissä ympäri maailmaa.

Vanhempien mielestä poika pelasi liikaa tietokoneella. Lapsena hän oli harrastanut pitkän matkan juoksua, sählyä ja jalkapalloa, mutta yläasteella pelit veivät mukanaan.

Erään keskustelun aikana vanhemmat löivät pöytään vaihtoehdot: pelaaminen vähenee tai osoite muuttuu. Voutilainen päätti muuttaa omilleen voidakseen pelata entistä enemmän.

Hän oli 12-vuotiaana katsonut League of Legends -peliturnausta, jonka innoittamana syntyi ajatus ja haave ammattilaispelaajan urasta. Pelatessaan Voutilainen käyttää nimimerkkiä PaG3.

Kotkassa kasvanut ja sähköasentajaksi opiskellut nuori mies maksoi yksinelämisensä tuilla ja opintolainalla. Omilleen muutettua pelitunnit nousivat Counter-Strike-pelissä, mutta toivottuun lopputulokseen hän ei koskaan päässyt.

– CS:ää tuli pelattua joku 5000 tuntia tavoitteellisesti. En koe olleeni superlahjakas, mutta yritin ihan tosissaan ammattilaiseksi. 10 000 tuntia lisää, niin tilanne olisi voinut olla toinen.

Voutilaisen muutto pois kotoa nuorena ei vaikuttanut hänen ja vanhempien väleihin, jotka ovat olleet aina hyvät. Oma asunto löytyi silloin parin kilometrin päästä kotoa.

Jo CS:ssä kilpaillessa vanhemmat suhtautuivat Voutilaisen mukaan hänen pelaamiseen vakavana harrastuksena, koska hän pelasi muun muassa Assembly-, LanTrek- ja NeSA-tapahtumien turnauksissa. Nykyisin vanhemmat seuraavat mielenkiinnolla pojan uraa.

Paavo Voutilainen eli ”PaG3” yritti ensin CS-ammattilaiseksi, mutta innostui myöhemmin PUBGista. Kuvassa Zoekt Een Naam -joukkue pelaamassa vuonna 2019.

Voutilaisesta tuli kuin tulikin kilpapeliammattilainen, mutta CS:n sijaan toisessa pelissä.

Elokuussa 2018 hän teki sopimuksen yhdysvaltalaisen Chaos Esports Clubin kanssa tuohon aikaan kovassa nosteessa olleeseen PlayerUnknown's Battlegrounds -peliin eli tutummin PUBGiin.

Kyseessä on räiskintää ja selviytymistä yhdistävä battle royale -genren peli, jossa tarkoitus on olla viimeisenä elossa. Voutilainen oli aloittanut PUBGin pelaamisen kunnolla alkuvuodesta 2018 katsottuaan isoa turnausta.

Chaos-sopimuksen ansiosta Kotkan kasvatti pystyi lopettamaan työt sähköasentajana. Hän muistelee päätöksen päivätöiden lopettamisesta tuntuneen luontevalta ja ”erittäin hyvältä”, koska pitkäaikainen haave toteutui.

Muutama kuukausi Chaos-sopimuksen jälkeen Voutilainen voitti yhdessä joukkuetoverinsa Ewan ”Ewanng” Gamblen kanssa 8000 dollaria Yhdysvalloissa pelatussa turnauksessa. Voitto oli uran ensimmäinen merkittävä, mutta ei viimeinen.

Nykyisin Voutilainen on 22-vuotias. Asuinpaikka on yhä Kotka, mutta asunnon hän jakaa tyttöystävän kanssa. Päivätyö on Paavon riemuksi vieläkin PUBGin pelaaminen.

Tällä hetkellä hän edustaa Heroic-organisaatiota, joka on yksi Tanskan suurimmista. Palkan lisäksi tilille kilahtaa säännöllisesti palkintorahoja, joita hän on käyttänyt arjen luksusten lisäksi vastuullisesti.

– Viimeiset 1,5 vuotta olen laittanut rahaa säännöllisesti osakkeisiin, mutta ihan hiljattain myös kryptovaluuttoihin. Aloitin sen 1,5 viikkoa sitten ja markkinat ovat jo painuneet alas, hän naureskelee.

Aina rahaa ei ole kuitenkaan ollut laittaa säästöön. Chaos-sopimus päättyi tammikuussa 2019, minkä jälkeen Voutilainen eli seuraavat puoli vuotta voitoillaan, koska silloisella joukkueella ei ollut sponsoria.

– Niukkaa ja stressaavaa aikaahan se oli, mutta opettavaista.

Voutilainen pelaa yhä kyseisessä joukkueessa, jonka kokoonpano ja nimi on muuttunut muutaman kerran vuosien aikana. Tällä hetkellä hänen pelikavereita ovat suomalainen Valtteri ”Vazku” Jussila, brittiläinen Luke ”TeaBone” Crafer ja tanskalainen Benjamin ”Beami” Steffensen.

Kolmikko on Steffenseniä lukuun ottamatta pelannut yhdessä jo yli kaksi vuotta. Koulua pelaamisen ohella käyvä Steffensen liittyi remmiin maaliskuussa, mutta on sopeutunut nopeasti porukkaan.

"PaG3” on joukkueen kapteenina usein haastatteluissa.

Voutilaisen rooli Heroicissa on pelinjohtaja. Toisin sanoen hän jakaa käskyt ja tekee päätökset, että mihin liikutaan, milloin ja millä tavalla. Rooli vaatii syvää ymmärrystä pelistä, nopeita päätöksentekoja ja erinomaista kommunikointia.

– Informaatiota pitää kerätä todella paljon ja kokoajan, jotta voin tehdä oikeita ja hyviä päätöksiä. Kaikki me keskustellaan, mutta yleensä minä teen ne päätökset. Joskus joku muu ehdottaa jotain ja sitten tehdään niin, koska luotan kavereihin.

Joukkue harjoittelee normaalisti kuusi tuntia kerrallaan viisi päivää viikossa, mutta turnausten aikana vapaapäiviä suodaan vain yksi.

Alkuvuonna pelattiin Etelä-Koreassa suuri ja rahakas PGI.S-turnaus, johon Heroic (silloinen Omaken Esports) ei saanut kutsua.

Pelijulkaisijan päätös ihmetytti monia. Voutilainen kuvailee fiiliksen olleen paska, kun peliyhtiön päätös selvisi joukkueelle. Hänen mukaan tilanteeseen liittyi taustalla olleita asioita, joista hän ei ole kuitenkaan halukas puhumaan.

PGI.S:n jälkeen alueelliset turnaukset jatkuivat nopeasti. Heroic voitti Euroopan suurimman turnauksen kevään osalta, kun PUBG Masters -voitto toi joukkueelle 12 500 dollaria.

Zoekt Een Naam -joukkue kuvattuna vuonna 2019. Voutilainen on pelannut jo yli kaksi vuotta suomalaisen Valtteri ”Vazku” Jussilan kanssa (oikea reuna).

Tänään lauantaina alkaa tärkeä PCS-turnaus, joka päättyy juhannusviikonloppuun eli 27.6. Heroic on yksi ennakkosuosikeista 16 joukkueen finaalissa.

– Päästiin helpolla, kun saatiin suora paikka finaalivaiheeseen. Luottamusta on joukkueeseen, vaikka uusi formaatti on aivan perseestä.

PGI.S-turnauksen jälkeen pelijulkaisija Krafton on pakottanut kaikilla alueilla käyttöön uuden formaatin, jossa ottelukohtaiset voitot ratkaisevat loppusijoitukset kerättyjen pisteiden sijaan. Ammattilaispelaajat ovat kritisoineet muutosta jo kuukausia, mutta Krafton seisoo formaatin takana.

– Siinä ei ole mitään hyvää. Ihan puhdasta arpaonnea se voittaminen tai että meneekö ottelu hyvin vai huonosti. Jos halutaan korostaa enemmän yksittäisen ottelun voittoa, niin siitä pitäisi antaa enemmän pisteitä voittajalle.

– Kaikesta huolimatta lähdetään pelaamaan hyvillä mielin. Vähemmän otetaan riskejä ja enemmän pelataan passiivisesti.

Tuleva PCS-turnaus on erityisen tärkeä MM-karsintapisteiden takia. MM-kisat järjestetään loppuvuodesta, jossa Heroic ja Voutilainen haluavat pelata voitosta.

– Halutaan olla maailman paras, mutta se vaatii vielä kokemusta ja tunteja. Aasialaiset ovat tosi kovia tässä. Ensi vuonna voidaan olla jo maailman kolmen parhaan joukossa.

PUBGin parhaat päivät tuntuvat olevan jo takanapäin, mutta se ei miestä haittaa. Hän tykkää pelistä edelleen, vaikka se on muuttunut monin tavoin julkaisusta.

Voutilainen uskoo tällä hetkellä pelaavansa ainakin kolmekymppiseksi, jos vain markkinoilla on hänelle mieluisa peli. Peliuran jälkeen hän voisi kuvitella itsensä valmentajana.

Varasuunnitelmana on palata takaisin sähköasentajaksi, jos kilpapelaamisen puolella hommat loppuvat. Lopettaminen ei ole kuitenkaan käynyt vielä mielessä.

– Pelataan tätä niin kauan kun pystyy. Muut pelit, kuten vaikka Valorant, eivät oikeastaan edes kiinnosta.