Peliyhtiöiden mielivallalle halutaan stoppi – raju lakiehdotus esportsin mahtimaassa

Etelä-Koreassa halutaan laittaa stoppi peliyhtiöiden mahdollisuudelle lopettaa esports-sarja äkkipäätöksillä.

Gen.G voitti Heroes of the Stormin edellisen maailmanmestaruuden marraskuussa 2018. Kuukautta myöhemmin kilpasarja lakkautettiin, mutta nyt Etelä-Koreassa haetaan vastaaville tapauksille muutosta lakiehdotuksella.

Etelä-Korean demokraattisen puolueen kongressin edustaja Yoo Dong-su on ehdottanut merkittävää muutosta maan esports-lakeihin, uutisoi korealainen Naver.

Dong-su on tehnyt lakiehdotuksen, jolla pyritään estämään peliyhtiöiden äkilliset päätökset lopettaa näiden operoimat kilpasarjat.

The Heroes the Storm Law -lakiehdotus pohjautuu nimensä mukaisesti Heroes of the Storm -peliin, jonka ammattilaissarja lopetettiin vuonna 2018. Pelijulkaisija Blizzard Entertainment ilmoitti vain päiviä MM-kisojen jälkeen lopettavansa ammattilaissarjan tukemisen miljoonilla dollareilla.

Päätös tappoi pelin ammattilaistason kilpailemisen, kun useat nimekkäät organisaatiot jättivät HotSin käytännössä välittömästi. Blizzardin päätös tuli yllätyksenä kaikille HotS-pelissä kilpailleille.

Lue lisää: ”Ihan rehellisesti, haistakaa v***u” – pelijätti vetää miljoonat pois rahakkaasta kilpapelistä

Ehdotuksen mukaan yhtiöiden pitäisi ilmoittaa lopettamisaikeistaan hyvissä ajoin, jotta pelaajat, joukkueet ja muut työntekijät eivät joudu tyhjän päälle, vaan ehtivät miettiä tulevaisuuttaan.

– Ammattilaispelaajat ovat yleensä teinejä tai parikymppisiä, jotka ovat vasta työuraansa alussa. Yllättävä loppu esports-sarjalle ja sen vaikutukset ekosysteemiin voivat aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia seuraamuksia. Lailla suojattaisiin osapuolia yksipuolisilta vahingoilta, Dong-su kommentoi asiaa Naverille.

Blizzard ei ole ainoa peliyhtiö. joka on laittanut äkkilopun kilpasarjalleen. Riot Games ilmoitti syksyllä 2020 lopettavansa Australian paikallisen League of Legends -liigan.

Lopettamispäätöksestä kerrottiin pari kuukautta ennen seuraavan kauden alkua, mutta kymmeniltä menivät silti työt alta. Riot perusteli lopettamista sarjan kiinnostavuudella, joka jäi alle odotusten.

Lue lisää: Kilpajoukkue vaihtoi nimensä 210 miljoonasta dollarista – uusi nimi ei kelpaa joka peliin

Dong-sun ehdotus koskisi vain Etelä-Koreaa, joka on yksi esportsin kärkimaista. Se saattaisi silti johtaa muutoksiin jopa maailmanlaajuisesti ainakin suurimpien pelien kohdalla. Peliyhtiöiden absoluuttinen valta peliensä kilpapuolesta on ollut puheenaihe jo vuosia.

Lue lisää: Esportsin isoin ongelma ja uhka ovat peliyhtiöt – yksi päätös teki maailmanmestarista työttömän vain 24 tuntia voiton jälkeen