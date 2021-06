Microsoft Excelillä pelattiin kilpaa – 3500 oluen mies vei voiton

20 000 dollaria voittanut Michael Jarman aloitti Excelin käytön 8-vuotiaana.

Voiko Excelin eli taulukkolaskentaohjelmiston näpyttely olla kilpapelaamista? Kyllä, jos kysytään Microsofilta.

Teknologiajätti järjesti keskiviikkona Financial Modeling World Cup: The 888 Battle -turnauksen, johon osallistui kahdeksan maailmanluokan Excel-käyttäjää. Kilpailijoiden työskentelyä seurattiin suorassa YouTube-turnauslähetyksessä.

Kilpailemassa olivat Excel-nerot Andrew Ngai (Britannia), Michael Jarman (Kanada), Stéphanie Annerose (Yhdysvallat), Jason Webber (Etelä-Afrikka), Gabriela Strój (Puola), Anup Agarwal (Intia), John Lim (Australia) ja Jeff Heng Siang Tan (Malesia).

Kilpailijat saivat 40 minuuttia aikaa ratkaista tehtävän, jota varten piti selvittää rahoitusmalli sekä vastata siihen liittyviin kysymyksiin. Maksimipistemäärä 21 kysymyksestä oli 1000, mutta lisäksi tarjolla oli 10 lisäpistettä jokaisesta säästetystä vastausminuutista.

Tehtävässä oli kakkuyritys, joka myy tuotteitaan kansainvälisesti. Tehtävässä piti ottaa huomioon esimerkiksi valmistus- ja työntekijäkulut, myynti ulkomaille ja siihen liittyvät valuuttamuunnokset.

Lue lisää: Kilpapelaaja tajusi normaalina pitämänsä elämäntavan todellisen hinnan – "Kymmeniä tuhansia dollareita”

Viisi minuuttia ennen kilpailuajan päättymistä kärkisijan jakoivat 550 pisteellä Strój ja Lim, mutta vain 10 pisteen niskaan hengittivät Jarman ja Ngai.

Voiton vei lopulta selvällä erolla Jarman, jonka lopullinen pistemäärä oli 700. Toiseksi sijoittui Ngai 640 pisteellä ja Lim oli kolmas tuloksella 625.

Jarman vastasi 13 kysymykseen koskien myyntiä, toimituksia ja tuotantoa ja sai ne kaikki oikein. Eniten vastauksia kirjasi Ngai (18), mutta niistä meni neljä väärin.

Lähes seitsemän vuotta rahoitusmalleja työkseen laskeskellut Jarman voitti kisasta 20­000 dollaria. Hän aloitti Excelin käytön jo 8-vuotiaana. Turnauslähetyksessä hän paljasti harrastavansa oluiden maistelua – tähän mennessä kokeiltua on tullut jo 3500 eri olutta.

Turnauslähetys on katsottavissa kokonaan alta:

Erikoinen turnaus oli ennakkoon aiheuttanut ihmettelyä ja hämmennystä. Microsoftin mainostwiitin alta löytyi kymmeniä kommentteja.

– Tämä tuntuu tyhmältä kikalta mainostaa tätä "pelaajille", mutta ei-ironisesti olen kiinnostunut.

– Tämä on naurettavaa ja rakastan sitä. Katson tämän varmasti, jos oppisin vaikka jotain uutta, mutta ainakin saan hyvät naurut.

– Luulen viimeinkin löytäneen jotain liian nörttimäistä minulle. En ole tämän arvoinen.

Excel-kilpailuja (Financial Modeling World Cup, FMWC) on järjestetty jo usean vuoden ajan. Kausittain on jaossa 20 000 dollaria dollaria.

Virallinen kisasivusto kaatui tiistaina The 888 Battlen aiheuttaman kävijäryntäyksen takia. Sivusto kävi hitaalla vielä keskiviikkonakin.

Excel-kisoja on nähty myös Suomessa, kun taulukkolaskennan suomenmestaruutta ratkottiin vuonna 2016. Mestariksi nousi tuolloin Mikko Kuusakoski.

Lue lisää: Mikko vei Excelin Suomen mestaruuden – tehtävänä oli visualisoida olympiaurheilijoiden tulosaikoja

Excel ja pelaaminen eivät ole muutenkaan täysin vieraita toisilleen. Taulukkolaskentaohjelmaan voi käyttää myös pelien alustana, ja sillä on voinut pelata muun muassa 2048- ja Missile Command- ja tornipuolustuspeliä.

Lue lisää: Tympiikö Excelin tuijottaminen? Pelaa sillä 2048:aa tai Missile Commandia!