Pelijoukkueen pomo piti sanansa ja otti tatuoinnin somehaasteen jälkeen – tällaista ei taatusti ole kellään

100 Thievesin perustajan ottama tatuointi on takuulla ainutlaatuinen.

28-vuotias Matthew ”Nadeshot” Haag on esitellyt tatuointinsa, jonka hän joutui ottamaan hävittyään Twitterissä esittämänsä haasteen.

Haagin ottama pieni tekstitatuointi sijaitsee reidessä. Siinä lukee ”Sex is temporary, gaming is forever”, joka kääntyy muotoon ”seksi on väliaikaista, pelaaminen ikuista”.

Tatuoinnin esitteli tanssimusiikkia tekevä dj Zedd, oikealta nimeltään Anton Zaslavski. Haag on jakanut kuvan Twitterissä todeten ainoastaan ”minähän sanoin”.

Tatuoinnin taustat liittyvät helmikuussa vielä 100 Thievesiä edustaneen Erind ”Froste” Pukan twiittiin, jossa hän kommentoi Haagin tuolloin esittelemää uutta tatuointia.

Pukan halusi tietää, montako uudelleentwiittausta hän tarvitsee, jotta Haag tatuoi iholleen aiemmin mainitun seksiin ja pelaamiseen liittyvän tekstin. Haagin vastaus oli 100 000.

Sisällöntuottajana uraa luoneella Pukanilla oli tuolloin yli 200 000 seuraajaa, mutta hän sai apua muun muassa Tyler ”Ninja” Blevinsiltä, Zaslavskilta ja useilta tunnetuilta esports-organisaatioilta. Twiitti keräsi lopulta yli 240 000 jakoa.

Miljoonalla uudelleentwiittauksella Pukan olisi saanut päättää tatuoinnin koon ja paikan. Kuukausien odottelun jälkeen Haag vahvisti toukokuussa ottaneensa tatuoinnin, mutta vasta Zaslavskin twiitistä paljastui sen sijainti ja koko.

Haag on 100 Thievesin perustaja ja toimitusjohtaja. Entisellä Call of Duty -ammattilaisella on Twitterissä 2,9, Instagramissa 1,3 ja YouTubessa 3,28 miljoonaa seuraajaa.