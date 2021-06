Kilpajoukkue vaihtoi nimensä 210 miljoonasta dollarista – uusi nimi ei kelpaa joka peliin

Esportsin kaikkien aikojen suurimmaksi diiliksi kutsutun sopimuksen myötä TSM on jatkossa TSM FTX.

Vuonna 2009 perustettu amerikkalainen pelijoukkue TSM (aiemmin Team SoloMid) tunnetaan jatkossa nimellä TSM FTX.

TSM otti sponsorinsa, kryptovaluuttojen välityspalvelun FTX:n osaksi nimeään 210 miljoonalla dollarilla.

Sopimus on yksi esportsin suurimmista. Forbes arvioi viime vuoden lopulla TSM:n arvon olevan noin 410 miljoonaa dollaria.

TSM:llä on joukkueita tai pelaajia Fortnitessa, Valorantissa, League of Legendsissä, PlayerUnknown's Battlegroundsissa, Rainbow Six: Siegessä, Super Smash Brosissa, Apex Legendsissä, Magic The Gatheringissä, World of WarCraftissa, Teamfight Tacticsissa ja shakissa.

Nimimuutos ei koske LoL-tai Valorant-joukkueita, jotka ovat monien mielestä kaksi TSM:n tärkeintä. Molempien pelien julkaisija on Riot Games, joka on asettanut tarkat rajat sponsorien suhteen, uutisoi DOT Esports.

Kryptovälityspalvelu ei saa näkyä millään tavalla kummankaan pelin turnauksissa, jotka järjestetään Pohjois-Amerikassa. Molempien joukkueiden pelaajat asuvat Yhdysvalloissa tai Kanadassa.

TSM:n perustaja ja toimitusjohtaja Andy ”Reginald” Dinh vahvisti Redditissä nimirajoituksen. Dinhin mukaan FTX oli Riotin linjauksesta tietoinen, mutta sillä ei ollut kokonaisuuden kannalta merkitystä.

– FTX sponsoroi LoL- ja Valorant-pelaajiamme sisällöntuotannon, sosiaalisen median, suorien lähetysten sekä yleisötapahtumien osalta. Niillä on enemmän näkyvyyttä kuin Riotin lähetyksillä, Dinh kommentoi.

Andy ”Reginald” Dinh on entinen LoL-ammattilainen ja TSM:n perustaja sekä toimusjohtaja. Nimisopimuksen on sanottu olleen esportsin historian kallein.

TSM on yksi League of Legendsin tunnetuimmista nimistä, mutta MM-kisoissa joukkue ei ole viime vuosina yltänyt odotuksista huolimatta kärkikahinoihin. TSM on voittanut Pohjois-Amerikan liigasarjan seitsemästi.

LoL-joukkueen ohella TSM on ollut viimeisen vuoden aikana kuuma nimi Valorantissa ja Rainbow: Six Siegessä, jonka juuri päättyneissä MM-kisoissa se sijoittui neljänneksi.