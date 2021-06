Hakkeri varasti ja julkaisi huippupelaajan sopimuksen – erikoiset pykälät hämmensivät

G2:n Apex Legends -joukkueen sopimuspohja päätyi yllättäen nettiin kaikkien luettavaksi. Palkkataso ja erityisesti sopimuskesto ovat ihmetyttäneet monia.

G2 Esportsissa on huomattu Apex Legendsin kilpapuolen kasvu. Uusi joukkue löytyi Yhdysvalloista.

Esportsin kärkinimiin kuuluva G2 Esports ilmoitti yllättäen tällä viikolla palaavansa yli vuoden tauon jälkeen Apex Legends -peliin. Aiemmin AimaAssist-nimellä kilpaillut yhdysvaltalaisjoukkue pelaa jatkossa G2:n alaisuudessa.

Joukkueen uutta alkua on varjostanut Rigo ”Gentrifyinq” Padillanin sopimuspohjan julkaisu Twitterissä. Sopimus päätyi vääriin käsiin tietomurolla. Sopimuksen netissä julkaissut taho kertoi, ettei Padillanilla ei ollut käytössä kaksivaiheista tunnistautumista jossain palvelussaan.

Dexerton toimittajan Adam Fitchin tietojen mukaan vuodettu sopimus on aito. Vuodetun sopimuksen uskotaan olevan sama, jonka pelaajat allekirjoittivat. G2 tai joukkue ei ole kommentoinut asiaa.

Vuodettu sopimus on jakanut mielipiteitä esports-seuraajien keskuudessa. Osa pitää sopimusta reiluna, toiset huonona diilinä pelaajien kannalta.

Monet ovat kritisoineet erityisesti kolmen vuoden sopimuskestoa, joka on pitkä aika nopeasti muuttuvalla esports-kentällä. Apex Legends on 2,5 vuotta vanha peli, jonka kilpapuoli on vielä alkuvaiheessa.

Pelaajat eivät ole G2:n työntekijöitä, vaan heihin viitataan sopimuksessa yrittäjinä. Pelaajat huolehtivat siis itse veroistaan, eläkemaksuistaan,eikä heille ei kerry esimerkiksi vuosilomia.

Sopimuskauden aikana pelaajille maksetaan palkkaa 1500 dollaria kuussa. Palkkaa nostetaan 200 dollarilla aina joukkueen voittaessa ALGS-sarjan kiertue- tai lopputurnauksen.

Pelaajat voivat lisäksi ansaita kuukausittain henkilökohtaisen 500 dollarin bonuksen striimaamalla 60 tuntia kuukaudessa. Striimaamisesta ja sisällöntuottamisesta tulevat rahat pelaajat pitävät kokonaan itsellään.

Apex Legends on vielä kaukana suurimmista kilpapeleistä, mikä selittää palkkatasoa. Monien kommentoijien mielestä palkka on kuitenkin naurettava ottaen huomioon G2:n kokoluokan ja maineen.

Monivuotisen sopimuksen ja palkkatason lisäksi G2 on saanut kritiikkiä palkintorahoista, joista huippuorganisaatio vie 25 prosenttia. Isoimmissa peleissä puhutaan yleisesti 5–15 prosentin osuudesta.

Pelaajilla ei ole ulosostohintaa, vaan niistä keskustellaan tapauskohtaisesti. G2 tai pelaajat voivat irtisanoa sopimuksensa, jos pelaaja ei ole kilpaillut kolmeen kuukauteen, pelannut sinä aikana kuudessa nettiottelussa tai osallistunut lan-turnaukseen.

G2:n uusi joukkue johtaa parhaillaan pelattavan ALGS Championship -turnauksen Pohjois-Amerikan divisioonaa, jonka voittaja palkitaan 265 591 dollarilla. Voittaja selviää 13. kesäkuuta.