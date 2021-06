20-vuotias Tyson myytiin miljoonalla – menikö supertähti pilkkahintaan?

20-vuotias Tyson ”TenZ” Ngon toive toteutui, kun hänet kaupattiin reilulla miljoonalla maailman parhaaseen Valorant-joukkueeseen.

Tyson ”TenZ” Ngo, 20, on Valorantin supertähti.

Valorant-pelin maailman parhaana pelaajana pidetty 20-vuotias kanadalainen Tyson ”TenZ” Ngo on kaupattu.

Ngo jättää hieman yli vuoden jälkeen Cloud9:n, jossa hän ei ole pelannut sitten alkuvuoden. Maaliskuusta lähtien pelaaja on ollut lainalla Sentinels-joukkueessa, johon hän siirtyy nyt vakituisesti.

Ngo korvasi Sentinelsissa pikavauhtia toisen supertähden Jay ”Sinatraa” Wonin, jota koskevia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tutkittu jo kuukausia. Won sai hiljattain Riotilta puolen vuoden kilpailukiellon valehdeltuaan tutkintaan liittyen.

Kanadalaispelaaja voitti viime viikonloppuna Sentinelsin kanssa Valorantin ensimmäisen kansainvälisen turnauksen. Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittu Ngo kertoi voiton jälkeen halustaan jatkaa joukkueen kanssa.

Cloud9:n toimitusjohtaja Jack Etienne paljasti Redditissä organisaatioiden sopineen kaupasta jo ennen Islannissa pelattua suurturnausta. Sentinels-pelaajat ja Ngo saivat kuulla kaupasta vasta turnauksen jälkeen.

Upcomerin mukaan Sentinels maksoi Ngosta 1,25 miljoonaa dollaria eli runsaat miljoona euroa. Cloud9 oli aiemmin sopinut kolmen kuukauden lainajakson hinnaksi 250 000 dollaria.

Sentinelsissä pelaavat Ngon lisäksi yhdysvaltalaiset Shahzeb ”ShahZaM” Khan, Hunter ”SicK” Mims, Jared ”zombs” Gitlin ja Michael ”darp” Gulino.

Sentinels on maailman paras Valorant-joukkue ja Ngo (pokaali kädessä) maailman paras pelaaja.

Fnaticin perustajan ja toimitusjohtajan Sam Mathewsin kommentin perusteella Sentinels teki loistokaupan.

– TenZin olisi pitänyt olla esports-historian kaikkien aikojen kallein pelaajasiirto, Mathews totesi Twitterissä.

Mathews perusteli kommenttiaan todeten Ngon olevan maailman paras Valorant-pelaaja, aktiivinen sisällöntuottaja ja erittäin suosittu muutenkin. Lisäksi Valorant on kovassa kasvussa oleva kilpapeli, joka menestyy erityisesti Yhdysvalloissa.

Esportsin tiedettävästi kalleimmat pelaajasiirrot ja sopimukset on nähty League of Legendsissa, jonka julkaisija Riot Games on myös Valorantin takana.

Ngolla on Twitchissä 1 300 000, YouTubessa 747 000, Twitterissä 413 000 ja Instagramissa 391 000 fania. Pelaajan suoria Twitch-lähetyksiä seuraavat kymmenet tuhannet ihmiset.