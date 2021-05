Yksi suomalainen menossa jatkoon – tämä on CS:n major-karsintasarjan tilanne

Jesse ”zehN” Linjala on tällä hetkellä ainoa suomalaispelaaja, jonka joukkueen pisteet riittäisivät major-paikkaan.

Counter-Striken vuoden 2021 alueellisesti pelattavan major-karsintasarjan (RMR) ensimmäinen karsintaturnaus päättyi sunnuntaina.

RMR:ssä ratkotaan loppuvuodesta pelattavan arvoturnauksen 24 osallistujaa. Karsintaturnauksia pelataan vähintään kaksi ja korkeintaan kolme.

Euroopasta pääsee majoriin 11 joukkuetta, Pohjois-Amerikasta 5, Ivy-maista 5 ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta sekä Oseaniasta 1 per alue.

Euroopassa karsintasarjaa johtaa 1860 pisteellä Ninjas in Pyjamas, jonka perässä ovat Heroic (1660) ja G2 (1640). Jesse ”zehN” Linjalan joukkue FunPlus Phoenix on kahdeksantena 1040 pisteellä.

Linjala on ainoa turnauspaikassa kiinni oleva suomalainen. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen joukkue OG on 14:s ja 170 pisteen päässä viimeisestä jatkosijasta. Tunnetuista nimistä rannalle ovat jäämässä OG:n lisäksi muun muassa Fnatic, FaZe ja suomalaisittain kiinnostavat HAVU sekä ENCE, joilla ei ole vielä karsintapisteitä.

Ensimmäiset alueelliset turnaukset voittivat mousesports (Eurooppa), Team Liquid (Pohjois-Amerikka), Gambit (Ivy-maat), Vici Gaming (Aasia), Renegades (Oseania) ja MIBR (Etelä-Amerikka).

Kahden miljoonan dollarin PGL Major Stockholm 2021 -turnaus järjestetään Ruotsissa 23.10.–7.11. Kyseessä on pelin 16. major-arvoturnaus.

Edellisen kerran majorit on järjestetty syksyllä 2019. Hallitseva mestari on tanskalainen Astralis, joka on voittanut kolme viimeistä major-turnausta.