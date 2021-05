Nikita Sirmitev kantoi joukkueensa finaaliin! Elias Olkkonen jäi mitalisijojen ulkopuolelle

Nikita ”Derke” Sirmitevin tähdittämä Fnatic pelaa sunnuntai-iltana merkittävästä Valorant-mestaruudesta.

18-vuotias Nikita ”Derke” Sirmitev on ollut tähän mennessä yksi kuumimmista nimistä VCT Masters 2: Reykjavik -turnauksessa.

Tänään sunnuntaina Sirmitev pelaa joukkueensa Fnaticin kanssa Valorantin ensimmäisen kansainvälisen suurturnauksen voitosta. Finaalissa vastaan asettuu amerikkalainen Sentinels, joka vei joukkueiden aiemman kohtaamisen 2–0.

Ennakkosuosikki Sentinels ei ole hävinnyt turnauksessa vielä yhtään karttaa. Suomen aikaa kello 20 alkavassa finaali mestaruuteen tarvitsee kolme karttavoittoa. FEL näyttää mestaruusottelun suorana ja suomeksi Twitchissä.

Fnatic varmisti finaalipaikan voittamalla lauantaina kaksi ottelua puukko kurkulla. Ensin joukkue lähetti kotimatkalle eurooppalaisen Team Liquidin, jossa pelaa Elias ”Jamppi” Olkkonen.

Kumpikaan suomalaispelaaja ei näyttänyt parastaan ottelussa, jonka Fnatic vei suoraan kahdessa kartassa (13–10 Bind, 13–10 Ascent). Sirmitevin tilastot ottelussa olivat 27–31 (tapot/kuolemat) ja Olkkosen 26–32.

Tappion takia voittajasuosikkeihin kuulunut Liquid jäi turnauksessa lopulta vasta neljänneksi. Olkkosen joukkue kuittasi palkintorahaa 60 000 dollaria ja 250 MM-pistettä.

Elias Olkkonen (ylärivin vasen reuna) kertoi ennakkoon tavoitteen olevan finaalipaikassa. Se jäi kahden voiton päähän.

Lauantain toisessa ottelussa Fnatic voitti korealaisen NUTURN Gamingin 2–1 (13–8 Bind, 8–13 Ascent, 13–8 Haven). Sirmitev oli ottelussa ilmiliekeissä: Hänelle kirjattiin kolmeen karttaan 60 tappoa, 46 kuolemaa ja ACS oli 293. Suomalaispelaaja valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Sirmitevin näyttävä suoritus NUTURN-ottelussa:

Finaalipäivään lähtiessä Sirmitev on monissa tilastoissa aivan terävintä kärkeä. Fnatic on pelannut tähän mennessä 13 karttaa, joiden jälkeen suomalaisen ACS-lukema on 280 (2. korkein kaikista pelaajista) ja tappoja on tullut 19,4 per kartta (3. eniten).

Sirmitev on ollut kiistatta Fnaticin ykkösnimi: tappoja on esimerkiksi 48 enemmän kuin toiseksi parhaalla joukkuetoverilla. Liquipedian mukaan Sirmitev on valittu jo kolmesti turnauksen aikana päivän parhaaksi pelaajaksi.