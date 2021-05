Peliturnaus vai sketsiohjelma? Suunsoitto ja uhoaminen sai kosmiset mittasuhteet: ”Hävettää katsoa tätä”

Call of Duty -pelaajien huutelu rikkoi kaikki mahdolliset hyvän maun rajat.

Call of Duty -pelaajien suunsoitosta tuli nettihitti.

Twitteriin ladattu video Call of Duty -peliturnauksesta on kerännyt miljoonia katselukertoja ja tuhansia kommentteja. Syynä ei ole poikkeuksellisen näyttävä turnaustilanne tai pelisuoritus.

Videolla nähdään pelaajia soittamassa suuta toisilleen tavalla, joka ylittää selvästi kilpailemiseen liittyvän kuittailun rajat. Kirosanoja ja solvauksia viljellään huolella lähes jokaisessa lauseessa.

– Te lähdette kotiin v***n paskaraidat! Keitä te luulette olevanne? Olette koiranpaskaa! Lopettakaa pelaaminen, eräs pelaaja huutaa vastustajille heti videon alkupuolella.

Videolla nähdään myös tilanne, jossa eräs pelaaja rientää voiton varmistuttua huutelemaan kauempana istuneelle vastustajajoukkueelle. Juostessaan hän pudottaa lattialle pöydällä olleen pelinäytön.

Video sisältää runsaasti kiroilua ja asiatonta puhetta englanniksi:

Pelaajien suunsoitto on kerännyt tuhansia kommentteja, joista pääosassa on vain naureskeltu pelaajien käytöstavoille.

– Tämä on niin cringe. En kilpailisi enää ikinä, jos minun pitäisi kestää näitä tyyppejä joukkueessani tai vastustajina, kommentoi Valorant-ammattilainen Hunter ”SicK” Mims.

– Kaikki tietävät minun rakastavan hyvää suunsoittoa, mutta tämä on suorastaan epäkunnioittavaa ja rikkoo rajat, kommentoi YouTuben pelipomo Ryan ”Fwiz” Wyatt, joka on entinen COD-selostaja.

– Tämän takia COD on COD. Rakastan tätä. Tehdään CODista taas mahtava, yksi kommentoi totesi viitaten Trumpin kampanjasloganiin (Make America Great Again).

– Nämä videot maalaavat niin huonon kuvan esportsista. Harrastajana hävettää katsoa tätä. Olen suunsoittamisen puolesta, mutta sen ei pitäisi missään tapauksessa olla tällaista.

Kommenteissa on ihmetelty lisäksi pelaajien juhlintaa ja maskittomuutta, vaikka koronatilanne on yhä vakava ympäri maailmaa. Texasin väestöstä 34,8 prosenttia on täysin rokotettu. Maskipakko purettiin maaliskuussa.

– Onnittelut kaikille, jotka hankkivat koronaviruksen tuosta tapahtumasta!

– Voin haistaa tuon huoneen videon läpi. Ota vain ihmeessä maskisi pois, jotta voit huutaa ja sylkeä suuhuni keskellä pandemiaa, Valorant-pelaaja Skyler ”Relyks” Weaver kommentoi.

– Peliturnaus sallii enemmän suunsoittoa kuin NBA, twiittasi suosittu Twitter-tili Barstool Sports, joka myös jakoi videon 2,8 miljoonalle seuraajalleen.

Video on kuvattu 8000 dollarin Esports Zone Sugar Land LAN 2021 -turnauksessa, joka järjestettiin Texasissa, Yhdysvalloissa 21.–23.5.

Turnaus ei ollut osa Call of Dutyn virallista kilpasarjaa, jossa vastaava käytös poikisi vähintään sakkoja ja todennäköisesti pelikieltoa.

Voittoa juhli pitkän viikonlopun päätteeksi Team Smog, joka kuittasi suorituksesta 6000 dollaria. Smog kaatoi 3–2-tulokseen päättyneessä finaalissa Shady Kings Goldin.