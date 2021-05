CS-ottelussa harvinaisen tyly turpasauna – tällaisia lukemia ei ole nähty vuosiin

Dire Wolvesin ja Overperformersin välinen liigaottelu päättyi erittäin harvinaisiin lukemiin.

Counter-Strikessa murskavoitot paras kolmesta -sarjoissa ovat harvinaisia, mutta joskus nähdään todella yksipuolisia turpakäräjiä. Sellainen nähtiin pitkästä aikaa keskiviikkona Australian ESEA Premier -sarjan 37. kaudella, kun Dire Wolves ja Overperformers kohtasivat A-lohkon ottelussa.

Dire Wolves voitti ottelun suoraan kahdessa kartassa, jotka olivat Dust II ja Inferno. Overperformers hävisi molemmat kartat 0–16, vaikka pääsi aloittamaan kummassakin poliisina.

Kyseessä oli vasta neljäs kerta, kun paras kolmesta -sarjassa toinen joukkue jäi täysin nollille. Asian huomasi eräs Redditin GlobalOffensive-kanavan käyttäjä.

Aiemmat vastaavaan tulokseen päättyneet ottelut HLTV:n tilastoissa ovat heinäkuulta 2016 (Peru–Bolivia), syyskuulta 2017 (Nova–ARES) ja lokakuulta 2018 (Dream Chaser – BKO potata aim).

Overperformersin harvinainen tappio on naurattanut monia, kuten joukkueeseen kuuluvaa Ryan ”Gregas” McNelisiä, joka jätti kommentin Reddit-ketjuun.

– Jos jollain on mitään vinkkejä siihen, miten saada tappoja, voisitteko mitenkään kertoa minulle, McNelis kommentoi ottelua, jossa hän sai 16 tappoa ja kuoli 30 kertaa.

Murskatappion kärsinyt Overperformers on voittanut vain yhden neljästä ottelustaan. Joukkue taistelee A-lohkon jumbosijoista. Dire Wolves on voittanut kaikki neljä otteluaan ja on lohkossa toisena. A-lohkon kärjessä on viidellä voitolla Vertex Esports Club, joka on pelannut jo seitsemän peliä.

ESEA Premier Australian voittajajoukkue pääsee pelaamaan paikasta syksyn ESL Pro Leagueen, jossa kilpailevat maailman kovimmat joukkueet. Dire Wolves on sarjan kärkinimiä Renegadesin ja Orderin ohella.