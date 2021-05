Peliyhtiö jakoi elinikäisiä pelikieltoja – kaikki eivät niele tuomiota

Valve jakoi elinikäisiä pelikieltoja kahdelle joukkueella, jotka narahtivat pelimanipulaatiosta.

Dota 2 tunnetaan erityisesti The International -MM-turnauksesta, jossa palkintorahat ovat kymmeniä miljoonia. Pelaajille tärkeämpää on päästä nostamaan Aegis-mestaruuskilpeä.

Kaksi Dota 2 -pelin joukkuetta on saanut elinikäisen kilpailukiellon pelijulkaisija Valven järjestämiin turnauksiin. Syyksi on kerrottu sopupelaaminen.

Pelikieltoon määrätyt Wind and Rain- ja Pecado Squad Gaming -joukkueet kilpailivat Dota Pro Circuitin Pohjois-Amerikan alemmassa divisioonassa.

Liigajärjestäjä Beyond The Summit tai Valve eivät ole avanneet asiaa tarkemmin. Toistaiseksi ei ole tietoa kuinka monen ottelun lopputulosta on yritetty manipuloida ja miten. Listaa pelikieltoon asetetuista pelaajista ei ole myöskään vahvistettu, mutta molemmissa joukkueissa on vähintään viisi pelaajaa.

Molemmat joukkueet hylättiin ja pudotettiin DPC:n alemmasta divisioonasta. Pecado menettää hylkäyksen takia neljännen sijan ja 11 000 dollaria palkintorahaa. Wind and Rain oli jo ennen hylkäystä jäänyt viimeiselle sijalle, josta ei saa palkintorahaa.

Pelikieltoon asetetut pelaajat eivät voi osallistua Valven sponsoroimiin tai järjestämiin turnauksiin, kuten tuleviin MM-kisoihin tai sen karsintoihin. BTS on lisäksi asettanut osallisille pelikiellon sen järjestämiin turnauksiin.

Wind and Rain -pelaajista Vladimir ”yol” Basov, Chad ”Szabo666” Szabo ja Ilyas ”Steel-_-Borco” Kaukenov ovat kiistäneet syyllisyytensä. Szabon mukaan hänellä on runsaasti materiaalia, jolla hän voi puhdistaa maineensa.

Basov puolestaan kirjoitti asiasta Redditiin. Hän ihmetteli Valven päätöstä määrätä joukkue pelikieltoon ilman mahdollisuutta puolustautua. Basovin mukaan ei ole myöskään reilua, ettei Valve ole esittänyt todisteita.

Valve jakoi elinikäisiä pelikieltoja jo toisen kerran tänä vuonna. Tammikuussa kerrottiin Newbee-joukkueen ja pelaajien jääneen kiinni sopupelaamisesta. Jimmy ”DeMon” Ho puolestaan sai elinikäisen pelikiellon asiattomasta käytöksestä aiemmissa Dota-turnauksissa.