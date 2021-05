Huippupelaaja huijasi 10 vuoden ajan – ystävän paljastus toi potkut

Trackmania-pelisarjan tunnettu pelaaja jäi kiinni huijaamisesta ja sai potkut joukkueestaan. Selvityksen perusteella hän on huijannut 10 vuoden ajan.

Trackmania-ajopelisarjan huippunimiin kuuluva saksalainen Burim ”riolu” Fejza on keskellä erikoista kohua. Juuri julkaistun selvityksen mukaan hän on huijannut pelissä 10 vuoden ajan.

Asian paljastivat Adam ”donadigo” Bieńkowski ja Øyvind ”Wirtual” Kjeldsberg, joista jälkimmäinen on Fejzan pitkäaikainen ystävä ja entinen joukkuetoveri. Kaksikon kuukausia kestäneessä selvitystyössä jäi kiinni myös muita pelaajia, mutta Fejza on heistä ylivoimaisesti tunnetuin.

Trackmania on nopeatempoinen ajopelisarja, jossa tarkoitus on ajaa mahdollisimman hyvä aika. Pienetkin virheet näkyvät välittömästi suoritusajassa. Parhaita aikoja listataan erilliselle Trackmania Exchange -verkkosivulle. Fejza on pitänyt hallussaan satoja ennätyksiä pelisarjan eri osissa.

Ennätysajat vahvistetaan lataamalla pelitallenne verkkoon kaikkien saataville. Tallenteista löytyy jokainen pelaajan tekemä näppäin- tai ohjainpainallus, joita tutkimalla voi ottaa vinkkejä ylös oman ajan parantamiseksi. Tällä tavalla huijaus paljastui.

Bieńkowskin ja Kjeldsbergin tekemän selvityksen perusteella Fejza on käyttänyt huijausohjelmaa, jolla hän hidasti pelinopeutta ja -aikaa. Hän pystyi ajamaan radan esimerkiksi pelinopeuden ollessa vain puolet normaalista, jolloin hän sai parannettua aikojaan tärkeillä sadasosilla.

Tallenteet näyttävät katsottaessa normaaleilta, mutta dataa tutkimalla niistä löytyi merkittäviä eroja. Fejzan suorituksia tutkittiin 573 tallenteen edestä vuosilta 2011–20.

Koko 20 minuutin video koskien huijausskandaalia:

Esimerkiksi alla olevassa tallenteessa Fejza ajoi erään radan aikaan 18,37. Videolle on lisätty tutkimuksen aikana 30 prosentin pelinopeudella ajettu aika, joka on hieman huonompi kuin Fejzan.

Videon vasemmassa yläkulmassa näkyvät Fezjan näppäinpainallukset oranssilla ja testaajan sinisellä. Painalluksissa ei ole suurta eroa, vaikka pitäisi, minkä perusteella molemmat on ajettu normaalista poikkeavissa olosuhteissa.

Fejza painaa videolla parhaimmillaan näppäintä 12 kertaa sekunnissa – kaksi kertaa enemmän kuin muut huippunimet. Videon 72 painalluksesta peräti 54 kestää 0,02 sekuntia tai alle. Normaalisti näppäimen painaminen vie kaiken kaikkiaan noin 0,1 sekuntia. Luvut kertovat myös huijausohjelman käytöstä.

Huomioitavaa on myös se, että Fejzan tehtailemat ennätykset on ajettu lähes yksinomaan pelin offline-tilassa eli ilman verkkoyhteyttä. Nettipelitilassa ajetuista ennätysajoista ei löytynyt viittauksia huijaamiseen.

Ennen videon julkaisua Fejza kertoi Twitch-lähetyksessään huijausväitteistä, jotka hän kiisti, mutta ei esittänyt kuitenkaan todisteita. Lähetyksessä hän myös tylytti Kjeldsbergiä, joka oli kertonut hänelle ennakkoon selvityksestä ja tuloksista ystävälleen. Pelaaja syytti ystäväänsä maineensa tahrimisesta ja uransa pilaamisesta.

Videon julkaisun jälkeen Fejza on ollut täysin hiljaa. Hänen ohellaan tunnetuin kohuun yhdistetty nimi on Techno-niminen pelaaja, joka on myöntänyt käyttäneensä huijausohjelmaa pelinopeuden ja -ajan hidastamiseen.

25-vuotias Fejza on Trackmanian suosituimpia sisällöntuottajia. Fejza on myös kilpaillut pelisarjassa, mutta ei ole voittanut suuria turnauksia. Hiljattain hän selvitti tiensä jatkoon TMGL-huippuliigan karsinnoista, mutta sarja ei ole kommentoinut, miten pelaajan liigapaikan käy.

Pelaaja on saanut skandaalin takia potkut edustamastaan norjalaisesta Nordavind-organisaatiosta, jossa hän oli kilpailija ja sisällöntuottaja. Nordavind kertoi asiasta maanantaina.

Organisaation pelaajavastaava Fredrik ”Bergie” Bergmann sanoi pelijulkaisija Nadeon ”vahvistaneen skandaaliin liittyviä asioita”. Pelijulkaisijan kommentit vaikuttivat Nordavidin päätökseen lopettaa koko Trackmania-joukkue. Nadeo ei ole julkisesti kommentoinut skandaalia.