Elias Olkkonen pelaa Islannissa elämänsä tärkeimmässä turnauksessa – näkee yhden tilanteen, jossa voisi palata CS:ään

Valorant-menestys voi vaikuttaa peliuran tulevaisuuteen ja pelivalintaan merkittävästi, Elias ”Jamppi” Olkkosen sanoo IS:lle.

Kesällä 20 vuotta täyttävä Olkkonen on kokenut viimeisen 1,5 vuoden aikana paljon urallaan. Nyt hän pelaa Team Liquidissa, joka on yksi esportsin tunnetuimmista nimistä.

Elias ”Jamppi” Olkkosella on tällä viikolla edessä peliuransa suurimmat ja tärkeimmät ottelut. Team Liquid saattaa olla sunnuntain jälkeen maailman paras Valorant-joukkue.

Olkkonen ja Liquid ovat parhaillaan Islannissa, jossa järjestetään VCT Masters 2: Reykjavik -turnaus. Kyseessä on pelin ensimmäinen kansainvälinen turnaus, jonka kymmenen osallistujaa ovat Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.

Liquid on 600 000 dollarin jättiturnauksen toinen voittajasuosikki amerikkalaisen Sentinelsin ohella. Olkkonen nimeää haastajiksi suomalaisen Nikita ”Derke” Sirmitevin tähdittämän Fnaticin ja brasilialaisen Vikingsin.

– Emme ole kauheasti tutkineet etukäteen kaikkia vastustajia. Lähinnä oman bracketin [ottelukaavion] jengejä, mutta etenemme peli kerrallaan, Olkkonen kertoo IS:lle pari päivää ennen turnauksen alkua.

Fyysiseen tapahtumaan pääseminen on antanut lisävirtaa Olkkoselle ja koko muulle joukkueelle. Hän kertoo Valorantin tuntuvan paikallisverkossa hieman erilaiselta kuin netissä, koska verkkoviivettä ei ole. Olkkonen on nauttinut aina laneilla pelaamisesta, koska pelikokemus on kaikin puolin parempi.

– Yleisöä kun saisi vielä paikan päälle, hän naurahtaa lyhyesti tarkoittaen kuitenkin jokaista sanaa.

Turnauksessa joukkueet on asetettu kaksiosaiseen ottelukaavioon, jossa matka päättyy kahteen tappioon. Olkkosen kertoo IS:lle formaatin olevan paras mahdollinen joukkuemäärä huomioiden, koska kaikki ottelut voidaan pelata paras kolmesta -sarjoina.

Olkkonen kertoo luottamuksensa Liquidin kultajuhliin olevan ”70 prosentin luokkaa”. Itseluottamus on kohdillaan, joukkuehenki hyvä ja Liquid pystyy voittamaan kenet tahansa.

– Oma tavoite on päästä vähintään finaaliin, mutta voittoa haetaan tietenkin!

Liquidin avausottelu on Suomen aikaa tiistaina kello 20.30 Version1-joukkuetta vastaan. Turnauksen alkaessa Liquid on neljän peräkkäisen voiton päässä mestaruudesta, tappiolla reitti pitenee. Ottelukaavio on nähtävissä alta.

19-vuotiaasta Olkkosesta, joka on entinen Counter-Strike-superlupaus, on tullut nopeasti yksi Valorantin kuumimmista nimistä.

Hän aloitti kesäkuussa 2020 julkaistun Valorantin pelaamisen vasta tammikuussa, mutta sai jo helmikuussa sopimuksen Liquidilta. Huhtikuussa Liquid kruunattiin Euroopan parhaaksi. Islannissa on tarjolla maailman parhaan titteli.

Suomalaispelaaja sopeutui nopeasti Liquidiin. Iloisena ja nauravanaisena pelaajana tunnettu Olkkonen on joukkueen hypeman, joka pitää tunnelman korkealla tilanteesta huolimatta.

– Pitää olla hyvä meininki! Pidän hauskaa ja vähän jopa perseilen, koska se tuo hyvin tiimikemiaa yhteen. Suomijengeissä on omien kokemusten perusteella aika usein sellainen hautajaismeininki.

Team Liquid on ollut huhti-toukokuun reissussa. Ensin harjoitusleirillä Hollannissa, mistä matka jatkui Islantiin, jossa koronatartuntoja on hyvin vähän. Islannissa joukkue on päässyt tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin.

Pelkäksi ”hupiukoksi” Olkkosta ei voi kutsua. Liquidissa käskyt jakaa palvelimella ensisijaisesti Dom ”soulcas” Sulcas, mutta myös Olkkonen ja supertähti Adil ”ScreaM” Benrlitom ovat paljon äänessä.

– Valorantissa ei ole yleensä samanlaista yhden IGL:n [pelinsisäisen johtajan] johtamistapaa kuin CS:ssä. Me kaikki kolme puhumme paljon, mutta minulla on vaikutusta erityisesti kesken kierrosten, koska olen sellaisissa paikoissa että tiedän muita enemmän.

Pelipalvelimella Olkkonen käyttää usein Jett-hahmoa ja Operator-tarkkuuskivääriä. Yhdistelmä on erittäin vaarallinen ja tehokas oikeissa käsissä – kuten Olkkosen. Entinen CS:n supertähti Benrlitom on hehkuttanut kevään aikana useaan otteeseen Olkkosen olevan vielä jonain päivänä maailman paras Jett-pelaaja.

– Hän on vanhin ja kokenein pelaajamme, joka usein näyttää miten asiat hoidetaan. Osaa heittää vitsiä ja olla rento, mutta pelatessa on erittäin iso roolimalli koko jengille, Olkkonen kommentoi pelaamista Benrlitomin kanssa.

Pelaaja myöntää yllättyneensä hieman joukkueen tähänastisesta menestyksestä. Hän uskoi joukkueen taitoihin alusta asti, mutta alle kahdessa kuukaudessa Liquidista tuli maailman top3-joukkue.

– Bootcampille [harjoitusleirille] päästyä tajusin, millainen ainutlaatuinen ja mahtava porukka meillä on. Sen jälkeen on ollut täysi luottamus tekemiseemme.

Joukkue aloitti harjoitusleirin huhtikuun alkupuolella Hollannin Utrechtissa, missä organisaation Euroopan toimistot sijaitsevat. Olkkonen kertoo reissun kestäneen 1,5 kuukautta, mutta elämää helpotti se, että jokaisella pelaajalla oli oma huone toimiston yhteydessä.

– Suuri kunniahan se on edustaa näin isoa organisaatiota. Siellä ollessa nousi arvostus kaikkia työntekijöitä kohtaan, kun näki miten omistautuneita he ovat työlleen. Samalla oppi myös arvostamaan omaa tekemistä ja niitä käytettyjä pelitunteja, joita on yli 10 000.

Olkkonen kutsuu Valorantia hyväksi peliksi, jossa ei ole hänen mielestään merkittäviä ongelmia. Hän muistuttaa kuitenkin pelin olevan vasta vuoden vanha, joten seuraava vuosi tai kaksi ovat merkittäviä Valorantin tulevaisuutta ajatellen.

– Riot Games tekee hyvin duunia ja päivittää karttoja sekä agentteja aika nopeasti. Jossain kohtaa voi tulla se ongelma, että asioita muokataan liian usein ja mukavuus kärsii.

Olkkonen pelaa Valorantin ohella välillä CS:ää. Se toimii hänen mielestään tavallaan paremmin lämmittelyyn ja tietynlaiseen harjoitteluun, koska peleissä on eroja.

– CS:n liikkuminen on nopeampaa, joten siitä on tavallaan apua Valorantissa. CS:n pelaaminen on nyt vähän erilaista, kun tulee pidettyä enemmän hauskaa. Mielestäni on ihan hyvä pelata molempia, hän naureskelee.

Olkkosesta tuli nopeasti kuuma nimi Valorantissa. Islannissa hän tavoittelee kansainvälisen suurturnauksen voittoa, joka olisi kirkkaasti peliuran suurin saavutus.

Suomalaistähti ilmoitti hiljattain keskittyvänsä Valorantiin, vaikka kiistelty CS-pelikielto purettiin huhtikuussa. Monet fanit olivat pettyneitä päätökseen. CS-takaportin hän on jättänyt kuitenkin auki, sillä pelaaja täyttää kesällä vasta 20.

Olkkonen on voittanut Valorantissa jo Euroopan suurimman turnauksen, mutta sunnuntaina cv:hen saatetaan lisätä myös ensimmäisen kansainvälisen turnauksen voitto. Syksyllä on luvassa vielä toinen kansainvälinen turnaus ennen MM-kisoja, joihin Liquid tähtää.

Mitä jos Olkkonen voittaisi tänä vuonna kaiken mahdollisen Valorantissa? Vaikuttaisiko se urasuunnitelmiin tai jopa pelin vaihtamiseen? Pelaaja kertoo miettineensä vaikeaa kysymystä aiemmin.

– Rehellisesti sanottuna, jos voittaisin kaiken 1–2 vuodessa, niin ehkä mielenkiinnon kannalta haluaisi yrittää vielä CS:ää ja majoreille pääsyä. Veikkaisin että pystyisin siihen, jos vaan käyttäisin siihen kaiken aikani. Pieni mielenkiinto ja mahdollisuus siihen on, mutta nyt keskityn Valorantiin.