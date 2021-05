19-vuotias Elias Olkkonen näki 1,5 vuodessa peliuran huiput ja pohjat – sitten hän teki päätöksen, joka tuotti monelle fanille pettymyksen

Elias Olkkonen on löytänyt paikkansa kilpapelaamisen huipulta, vaikka tie sinne on ollut harvinaisen kivinen. Edes takaisku oikeustaistelussa suurta peliyhtiötä vastaan ei lannistanut pelaajaa.

Elias ”Jamppi” Olkkonen, 19, on kokenut viimeisen 1,5 vuoden aikana paljon. Parhaillaan hän on Islannissa, jossa järjestetään 24.-30. toukokuuta Valorant-pelin ensimmäinen kansainvälinen turnaus.

Elias ”Jamppi” Olkkosesta piti tulla Counter-Strike-pelin supertähti, mutta toisin kävi. Viimeisen puolentoista vuoden aikana 19-vuotias pelaaja on kokenut enemmän kuin olisi voinut ikinä kuvitella – hyvässä ja pahassa.

Olkkonen on tuona aikana saanut huipputarjouksen ja menettänyt sen, hävinnyt käräjäoikeudessa suurta peliyhtiötä vastaan, kokenut pettymyksiä peliurallaan ja vaihtanut uuteen peliin, jossa hän on nyt yksi sen kuumimmista nimistä.

– Tuntuu, että nämä kaikki tapahtumat ovat vaikuttaneet elämääni jopa positiivisesti. 2019 lopussa kun kaikki meni penkin alle, en kommentoinut mitään mihinkään. Vuosi meni ennen kun sain käsiteltyä tätä kaikkea itseni kanssa, Olkkonen kertoo puhelimitse IS:lle.

Tapahtumaketjun taustat ovat syksyssä 2015, jolloin 14-vuotias Olkkonen järjesti uransa kannalta kohtalokkaan peli-illan kotonaan parin kaverinsa kanssa. Hän loi ja luovutti kaverilleen Steam-pelitunnuksen, johon hän oli ostanut CS-pelin.

Neljä vuotta myöhemmin Olkkosen elämä oli mullistumassa, kun hän sai rahakkaan sopimustarjouksen maineikkaalta OG-organisaatiolta. Olkkosesta haluttiin tehdä uuden CS-huippujoukkueen tähti.

Sopimukseen liittyvien taustaselvitysten aikana kuitenkin paljastui pelaajalla olevan osallistumiskielto pelin suurimpaan turnaukseen eli majoriin, koska peli-illan aikana tehdyllä tunnuksella oli jääty kiinni huijaamisesta. Olkkonen on kiistänyt huijanneensa tai olleensa tunnuksen omistaja tapahtumahetkellä, mutta peliyhtiö Valven mukaan näin ei ole pystytty osoittamaan.

Olkkonen on noussut nopeasti yhdeksi Valorantin kuumimmista nimistä. Hän on ollut tärkeä osa Team Liquidin menestystä.

Pelikiellon tultua julkisuuteen se leimattiin esports-historian suurimmaksi oikeusmurhaksi. Olkkonen lähti taistelemaan pelikiellostaan oikeuteen asti: hän nosti keväällä 2020 kanteen Valven saksalaista tytäryhtiötä vastaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

– Kaikki arvostus ja kiitokset isälle, jonka idea tämä koko juttu oli. Hän koki minun kokeneen vääryyttä, ja lähti selvittämään, onko tässä mitään tehtävissä. Hän on hoitanut tätä tapausta, jotta olen voinut itse keskittyä pelaamiseen ja kehittymiseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi kanteen, koska sillä ei ollut toimivaltaa käsitellä Olkkosen ja Valven tytäryhtiön välistä riitatapausta. Käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus on yhä hovioikeuden käsittelyssä.

Oikeustapausta on seurattu sekä Suomessa että maailmalla hyvin tarkasti, koska kyseessä on esportsissa merkittävästä ennakkotapauksesta peliyhtiöiden valtaa koskien.

– Eihän se mediaryöpytys tuntunut kovin mukavalta. Suoraan sanottuna oli aika paskaa ajoittain. Mutta jälkikäteen ajateltuna se oli ihan hyvä opetusprosessi mentaalisesti ja koko uran kannalta, koska opin paljon itsestäni sen aikana.

Käräjäoikeus määräsi Olkkosen maksamaan yhteensä vajaan 80 000 euron edestä molempien kuluja. Hovioikeuden päätös voi vaikuttaa loppusummaan, mutta Olkkonen kertoo ettei ole miettinyt asiaa.

– Jos tulee maksettavaa niin ne pitää sitten hoitaa. Eipä siinä kummempaa.

Huippusopimuksen mentyä sivu suun Olkkonen menetti motivaationsa ja jäi tauolle. Hän palasi uudella innolla pelikentille huhtikuussa 2020 tehtyään sopimuksen ENCEn kanssa.

Kovista odotuksista huolimatta Olkkonen ei onnistunut näyttämään parastaan ENCEssä. Pelaaja myöntää odottaneensa liikoja itseltään.

– Jälkikäteen ajateltuna oli paineita. Entryfrägäys [avaustappojen hakeminen] ei ollut vahvuuteni, koska en ole koskaan tajunnut sitä oikein. Se oli ihan väärä rooli minulle, kun tiedetään mitä pystyn tekemään bossilla [AWP-tarkkuuskiväärillä].

Olkkonen tunnettiin nimenomaan nopeana ja arvaamattomana tarkkuuskivääripelaajana. ENCEssä roolia pelasi kuitenkin Aleksi ”allu” Jalli, joka on Suomen kaikkien aikojen CS-pelaaja.

– Ei me oikeastaan koskaan keskusteltu sitä läpi, että minusta tulisi päätoiminen bossipelaaja. Siitä puhuttiin vasta joulukuussa, mutta sitten tulikin penkitys, hän naureskelee.

Hän myöntää suoraan pettyneensä itseensä ja toimintaansa, koska ei puhunut fiiliksistään ja ajatuksistaan riittävän ajoissa tai selvästi. Hän ei ole katkera ENCElle, joka tarjosi hänelle vaikeassa tilanteessa pelipaikan.

– Liittyessäni ENCEen tärkeintä oli vain päästä pelaamaan, mutta jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt yrittää ottaa enemmän roolia itselle. Pelkäsin kuitenkin tavallaan paikkani puolesta, koska oli se pelikielto alla.

ENCE tarjosi yllättäen Olkkoselle pelipaikkaa keväällä 2020. Olkkonen on avoimesti kiittänyt ENCEä tilaisuudesta, vaikka tulokset eivät olleetkaan lopulta toivottuja.

Olkkonen pelasi ENCEssä kahdeksan kuukautta. Harmittamaan häntä jäi erityisesti hyvin alkanut syksy, jolloin ENCE otti useamman ison päänahan ESL Pro League -lohkovaiheessa.

Joukkueen kurssi kääntyi yllättäen, kun valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen hyllytettiin parin liigaottelun jälkeen monien kollegoidensa tavoin huijaukseksi todetusta vuosien takaisesta ohjelmistovirheen väärinkäytöstä.

– Slaava oli aika iso osa meidän joukkuetta. Hän osasi aikalisillä ja muutenkin ohjeistaa meitä tosi hyvin. Se oli yksi merkittävä taka-askel, joka vaikutti koko syksyyn.

Räsäsen hyllytyksen jälkeen ENCE voitti ainoastaan yhden pelin koko loppuvuoden aikana. Pelaajista Jani ”Aerial” Jussila ja Jere ”sergej” Salo jäivät loka–marraskuussa tauolle. Vuosi päättyi kymmenen ottelun tappioputkeen ja useampaan jumbosijaan.

Vuosi 2021 on ollut Olkkoselle tähän mennessä erittäin hyvä. Takana on hämmentävän tapahtumarikkaita kuukausia.

– Vuosihan lähti aika huonosti käyntiin, kun sain kuulla etten jatka enää ENCEssä. Siitä jäi huono fiilis, koska halusin vielä kilpailla Counter-Strikessa.

ENCE muuttui alkuvuodesta kansainväliseksi kokoonpanoksi, josta ei löytynyt Olkkoselle paikkaa. Yksi syy oli pelaamista rajoittava major-osallistusmiskielto. Tyhjän päälle pudottuaan Olkkonen päätti satsata Valorantiin.

Valorant on kesällä 2020 julkaistu räiskintäpeli, josta on povattu merkittävää haastajaa CS:lle. Olkkonen kokeili sitä ensimmäistä kertaa tammikuussa, mutta peli ei heti tehnyt suurta vaikutusta.

– Vasta helmikuussa ei enää tarvinnut pakottaa itseäni pelaamaan. Tajusin silloin kyseessä olevan oikeasti hyvä peli, jota pelaan nyt intohimolla. Kyseessä oli kuitenkin niin erilainen peli, että meni hetki sisäistää asioita.

Helmikuun lopulla Olkkonen oli jälleen otsikoissa, kun hänen ilmoitettiin liittyvän esportsin suurimpiin kuuluvan Team Liquid -organisaation Valorant-joukkueseen. Olkkonen kertoo neuvotteluiden alkaneen jo tammikuussa, mutta joukkue halusi seurata ensin hänen kehitystään.

Tällä hetkellä Olkkonen on yksi kuumimmista nimistä Valorantissa ja Liquid on noussut hänen kanssaan maailman huippujoukkueeksi. Joukkue on parhaillaan Islannissa, missä pelataan pelin ensimmäinen kansainvälinen VCT Masters -suurturnaus. Karsinnat pelattiin huhtikuussa, jolloin Olkkonen sai yllätysuutisen.

Kesken huhtikuun ja tärkeiden karsintapelien Valve ilmoitti peruvansa useiden pelaajien, kuten Olkkosen, major-osallistumiskiellon. Historiallinen päätös tuli yllättäen. Pelaaja muistaa tarkasti hetken, kun uutinen saavutti hänet.

– Meillä oli harjoitukset menossa, kun yhtäkkiä puhelin alkoi huutamaan ilmoituksista. Kyllähän se oli yllättävä päätös ja iso shokki, mutta hyvällä tavalla, hän naureskelee.

Valven päätöksen jälkeen huhut Olkkosen paluusta CS-kentille alkoivat välittömästi. Hän kertoo fanien esittämien paluutoiveiden tuoneen paineita, mutta lopulta päätös jatkaa Valorantin parissa syntyi melko helposti.

Team Liquid on yksi maailman suurimmista esports-organisaatioista. Liquid kiinnostui Olkkosesta jo ennen kuin tämä vaihtoi virallisesti Valorantiin.

Olkkonen päätti jatkaa Valorantin parissa, koska pelin meta eli optimaalinen pelitapa ja olosuhteet muuttuvat nopeammin. CS:n meta muuttuu hitaasti, joten kesällä 20 vuotta täyttävä pelaaja uskoo paluun CS-kentille onnistuvan myöhemminkin, jos mieli muuttuu.

– Juttelin asiasta pitkään isän ja veljieni kanssa. Meni hetki tajuta, ettei ole mitään järkeä pitää molempia kortteja kädessä. Tein päätökseni jo ennen karsintafinaaleja, joten Islantiin pääseminen ei vaikuttanut siihen.

Liquid aloittaa tiistaina pelit Islannin-turnauksessa, ja joukkue on kovimpia voittajasuosikkeja. Pelejä jännittävät ensi viikolla kymmenientuhansien Liquid-fanien lisäksi Olkkosen perhe eli isä, äiti ja kaksi isoveljeä.

– Faija on seurannut pelejä tosi tarkasti vuodesta 2017. Hän on varmaan katsonut 90 % kaikista otteluistani. Nykyisin jännittää kuulemma enemmän kuin kymmenen vuotta kestäneen jääkiekkoharrastuksen matsit, Olkkonen naureskelee.

Olkkosen joukkueen ensimmäinen ottelu 600 000 dollarin turnauksessa on tiistai-iltana kello 20.30 Suomen aikaa. Liquid sai Euroopan-karsintavoittajana suoran paikan ottelukaavion toiselle kierrokselle.