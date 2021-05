Rahaa ovista ja ikkunoista: Maailman tunnetuin pelaaja paljasti tulonsa Fortniten huippuajoilta

Tyler ”Ninja” Blevins nousi Fortniten avulla maailman tunnetuimmaksi pelaajaksi. Pelitähti on tienannut muutamassa vuodessa kelpo omaisuuden.

”Ninja” eli Tyler Blevins on tehnyt pelaamalla ja striimaamalla kymmeniä miljoonia.

Fortnitea pelaamalla kenties maailman tunnetuimmaksi pelaajaksi noussut Tyler ”Ninja” Blevins takoi pelin parhaina vuosina hurjaa tiliä, uutisoi muun muassa DOT Esports.

29-vuotias Blevins paljasti hiljattain Twitch-lähetyksessään tienanneensa eräänä kuukautena viisi miljoonaa dollaria pelkän Fortniten kumppanuusjärjestelmän kautta.

Pelissä voi ostaa hahmolleen esimerkiksi uuden ulkoasun siten, että myyntisummasta viisi prosenttia ohjataan kumppanuusjärjestelmään kuuluvalle pelaajalle. Blevinsin viiden miljoonan kuukausituloa varten fanit käyttivät rahaa yhteensä 100 miljoonaa dollaria.

Fortnite nousi huippusuosioon alkuvuodesta 2018. Blevinsistä tuli nopeasti pelin ja Twitchin keulakasvo, jonka lähetyksiä seurasivat miljoonat ihmiset päivittäin vuosina 2018 ja 2019.

Huippuvuosina Fortniten liikevaihto oli ällistyttävät 9,2 miljardia dollaria, mikä paljastui hiljattain Epicin ja Applen oikeusriidan asiakirjoista. Lukujen perusteella Blevinsin uskotaan tienanneen pelin kumppanuusjärjestelmän kautta kaikkiaan kymmeniä miljoonia.

Blevins on tienannut urallaan eri arvioiden mukaan reilusti yli 50 miljoonaa dollaria. Hän sai lihavan korvauksen kohutusta Mixer-sopimuksesta. Pelaaja vaihtoi Twitchin kanssa kilpailleeseen Microsoftin Mixer-palveluun elokuussa 2019.

Huhujen mukaan Microsoft maksoi Blevinsille yksinoikeussopimuksesta jopa 30 miljoonaa dollaria. Microsoft ilmoitti kesäkuussa 2020 lopettavansa palvelun. Pari kuukautta myöhemmin Blevins palasi Twitchiin, mutta katsojaluvut jäivät kauas huippuvuosista.

Pelaaja on takonut rahaa myös vaatemallistollaan, Adidaksen kanssa tehdystä In Time -mallistolla sekä sponsori- ja yhteistyösopimuksilla. Ninja-brändistä on tehty sarjakuvia, leluja ja jopa liinavaatteita.

Blevinsillä on Instagramissa 14 miljoonaa, Twitchissä 16,7 miljoonaa, YouTubessa 24,2 miljoonaa, TikTokissa 6 miljoonaa ja Twitterissä 6,7 miljoonaa seuraajaa.

29-vuotias pelitähti on monille tuttu striimaajana, mutta alun perin hän oli kilpapelaajana. Fortnitea ennen hän kilpaili Xboxin suositussa Halo-pelisarjassa, jossa hän aloitti kilpailemaan vuonna 2009. Hän on edustanut pelisarjassa muun muassa nimekkäitä Cloud9- ja Team Liquid -organisaatioita.

Halon lisäksi Blevins on kilpaillut hetken aikaa H1Z1:ssä, PlayerUnknown’s Battlegroundsissa ja Fortnitessa. Turnausvoittoina hän on tienannut urallaan reilut 280 000 dollaria.

Viime syksynä Blevins rupesi kilpailemaan Valorant-räiskintäpelissä, johon hän perusti In Time -nimeä kantaneen joukkueen. In Time ei noussut Pohjois-Amerikan kärkinimiin, mutta kilpaili useassa kakkos- ja kolmostason turnauksessa.

Toukokuun alkupuolella Blevins ilmoitti jättävänsä In Timen, joka kertoi samalla muuttavansa nimensä. Blevins maksoi kilpaillessaan joukkueen muiden pelaajien ja valmentajien palkat. Hän on kertonut sponsoroivansa joukkuetta vielä kolmen kuukauden ajan.

Blevins ilmoitti lähtönsä syyksi halun keskittyä taas striimaamiseen.